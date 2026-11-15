به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز اظهار کرد: در جلسات بررسی این طرح، معاونان حوزه‌های مختلف، از جمله معاونان پارلمانی دولت، سازمان راهداری، سازمان بنادر و کشتیرانی و نمایندگان نیروهای مسلح حضور داشتند که این نمایندگان عمدتاً در سطح معاونان حقوقی بودند.

وی افزود: در جریان بررسی این طرح، مباحث مختلفی از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد و کار کارشناسی گسترده‌ای درباره مواد و بندهای آن صورت گرفت. همچنین در موارد تخصصی تلاش می‌شد نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط دعوت شوند تا دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.

طرح مدیریت تنگه هرمز با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی هماهنگ است

قشقاوی تصریح کرد: ما معتقدیم این طرح کاملاً با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی، از جمله کنوانسیون‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸، هماهنگی دارد. شاه‌بیت همه این مباحث نیز در واقع توافق میان دو کشور ساحلی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جلسات متعددی در مسقط و تهران و در سطوح مختلف، از جمله وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و کارشناسان برگزار شد و خوشبختانه توانستیم با دو کشور ساحلی به توافق برسیم. این توافق بر اساس کریدوری شکل گرفت که هم مورد تأیید ما و هم مورد تأیید طرف مقابل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه قرار بود این کریدور به‌صورت موقت اجرایی شود تا به‌تدریج به وضعیت دائمی برسد، گفت: طبق قانون، این کریدور باید به سازمان بین‌المللی دریانوردی ابلاغ شود و برای این کار نیز آمادگی وجود داشت.

آمریکا در مسیر توافق درباره تنگه هرمز کارشکنی می‌کند

قشقاوی با اشاره به مخالفت‌های آمریکا با این روند اظهار کرد: البته بعداً، طبق معمول، آمریکا اقدام به کارشکنی می‌کند؛ چراکه این کشور معمولاً با هر نوع توافقی مخالفت می‌کند. حتماً شنیده‌اید که مقامات آمریکایی اعلام کردند حتی عمان را بمباران خواهند کرد؛ این در حالی است که از نظر ما، کار این موضوع به پایان رسیده است.

وی افزود: این طرح در کمیسیون تأیید شده و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین نیز در جلسات حضور داشتند. اکنون طرح در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارد.

طرح مدیریت تنگه هرمز در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به روند بررسی طرح در صحن علنی گفت: همان‌طور که می‌دانید، در مجلس معمولاً طرح‌ها باید در نوبت بررسی قرار بگیرند، مگر اینکه موضوعی در اولویت و شرایط اضطراری باشد. در حال حاضر، طرح‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارند و برخی طرح‌ها، از جمله موارد اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان، در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بررسی این طرح نیز زمان زیادی برده است، اکنون در نوبت دستور کار مجلس قرار دارد و ما هر لحظه منتظریم تا هیئت‌رئیسه آن را برای بررسی و تصویب به صحن علنی بیاورد.

قشقاوی تأکید کرد: از نظر کمیسیون، کار بررسی این طرح به پایان رسیده است، ابعاد موضوع روشن شده و قابلیت اجرا و پیاده‌سازی دارد. البته باید دید موانع خارجی و اراده‌های مخالف تا چه اندازه می‌توانند بر اجرای آن تأثیر بگذارند و مانع اعمال آن شوند. از نظر ما، بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون به‌طور کامل به پایان رسیده است.

مشکل اصلی کشور در حوزه توزیع کالا است، نه تولید

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت امنیت غذایی کشور و مشکلات احتمالی در حوزه تولید و واردات کالا اظهار کرد: این موضوع به‌صورت مشخص در کمیسیون پیگیری نشده است، اما بحث امنیت غذایی در دیداری که دو تا سه هفته قبل با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و کمیسیون مهمان این وزارتخانه بود، مطرح شد.

وی افزود: همچنین آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز احتمالاً به‌زودی در پی پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که در چارچوب تعاملات مجلس و دولت مطرح است، مهمان کمیسیون امنیت ملی خواهند شد. در صورت حضور ایشان، این موضوع را نیز مطرح خواهیم کرد.

دشمن در حوزه تولید به اهداف خود نرسیده است

قشقاوی با بیان اینکه دشمن در حوزه تولید تقریباً و به‌طور قطع ناموفق بوده است، گفت: در برخی حوزه‌های اقتصادی، وضعیت ما بسیار بهتر است. برای مثال، بورس در شرایطی قرار دارد که در اروپا، آمریکا و بسیاری از نقاط جهان با افول مواجه شده است؛ البته بخشی از این وضعیت به نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر قیمت طلا بازمی‌گردد، اما به‌هرحال شرایط کشورهای اروپایی و آمریکا، یعنی همان تحریم‌کنندگان، نیز چندان مطلوب نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در حوزه تولید معتقدیم کشور با هیچ بحرانی مواجه نیست. نه آنچه ترامپ در قالب طرد اقتصادی دنبال می‌کرد، توانسته شرایط را به نقطه موردنظر دشمن برساند و نه سیاست موسوم به دروازه آهنین توانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

وی در تشریح دلایل این موضوع گفت: کافی است به شرایطی که خودمان در تهران و سایر نقاط ایران شاهد آن هستیم توجه کنیم. وفور کالا، تنوع محصولات و کیفیت مناسب کالاها نشان می‌دهد که وضعیت بازار با آن تصویری که دشمنان از قبل درباره شرایط کشور ارائه می‌کردند، تفاوت زیادی دارد. بسیاری از خبرنگاران خارجی نیز وقتی به ایران می‌آیند، با واقعیتی متفاوت از تصورات قبلی خود درباره وضعیت کالاها مواجه می‌شوند.

مشکل اصلی در حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کالا است

قشقاوی ادامه داد: ما در حوزه تولید تقریباً مشکلی نداریم، اما در بحث حمایت از تولیدکنندگان، موضوعات مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به مبانی و رویکردهای اقتصاد اسلامی بازمی‌گردد و معتقدم در این زمینه بحث‌های زیادی وجود دارد. به‌هرحال، مشکلات اصلی ما بیشتر در حوزه توزیع کالا و ایجاد سازوکار مناسب برای رساندن آن به دست مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و دارو اظهار کرد: این مسئله شامل دارو نیز می‌شود. در زمینه تأمین کالاها، چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخلی، دولت بسیار موفق و خوب عمل کرده است. به‌واقع، مشکل اصلی در نحوه توزیع و چگونگی قرار گرفتن کالا در دست مصرف‌کننده است که با یک بیماری مزمن مواجه هستیم.

مجلس در حوزه اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از دلالی و فعالیت کارتل‌های اقتصادی گفت: بحث دلالی و کارتل‌ها از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی به آن توجه شود. اتفاقاً مجلس باید در این حوزه بهتر از گذشته عمل کند. به اعتقاد من، مجلس در حوزه اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته و باید با همکاری دولت برای حل این مسئله اقدام کنیم.

قشقاوی با اشاره به وجود گرانی در بازار کالاها افزود: البته تا حدودی گرانی کالا وجود دارد که باید به آن توجه کرد. بخشی از گرانی‌ها منطقی نیست، اما برخی دیگر ممکن است ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی باشد. همان‌طور که اطلاع دارید، در شرایط کنونی، به‌دلیل جنگ، قیمت‌ها در سطح جهان با افزایش مواجه شده است و حتی در خود آمریکا نیز این وضعیت وجود دارد.

وی ادامه داد: مشکلاتی که در حوزه حمل‌ونقل و فضای انتقال کالا وجود دارد، بر قیمت تمام‌شده و در نهایت بر دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها تأثیر می‌گذارد. این مسئله برای کشور ما نیز تا حدودی اثرگذار بوده است.

تحریم‌های آمریکا بازار ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد

قشقاوی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای سیاست‌های تحریمی آمریکا اظهار کرد: برخلاف تصور دشمنان، از جمله ترامپ، که فکر می‌کنند با اعمال سیاست دروازه آهنین می‌توانند ایران را تحریم کنند، باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای همسایه بخش قابل‌توجهی از واردات خود را از ایران تأمین می‌کنند. در برخی موارد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات این کشورها از ایران انجام می‌شود و در مقابل، حدود ۴۰ درصد واردات ما نیز از همین کشورهاست.

وی افزود: معنای این مسئله آن است که آمریکا عملاً مردم افغانستان، عراق و سایر کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر تحریم‌های خود قرار داده است. موضوع تحریم صرفاً به مردم ایران محدود نمی‌شود، بلکه کشورهایی مانند پاکستان و حتی ترکیه نیز به‌نوعی از پیامدهای این سیاست تأثیر می‌پذیرند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است که سیاست موسوم به طرد اقتصادی یا دروازه آهنین، بازار حدود ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تحریم‌های آمریکا فقط مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه کشورهای منطقه را نیز متأثر می‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه اقدامات آمریکا از مبنای مشروعیت برخوردار نیست، گفت: می‌دانیم که این اقدامات هیچ مبنای مشروعی ندارد و دولت‌ها باید نسبت به این مسئله اعتراض کنند؛ زیرا کشورهایی که از ایران واردات دارند و مردم آنها از کالاهای ایرانی استفاده می‌کنند، چه گناهی کرده‌اند که باید مشمول تحریم‌های آمریکا شوند؟

وی خاطرنشان کرد: وقتی محاصره تشدید می‌شود، مرزها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و هم واردات و هم صادرات با مشکل مواجه می‌شود. صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به کشورهای همسایه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه، مردم آن کشورها با افزایش قیمت کالاها مواجه می‌شوند.

انتقال کالا از مسیر ایران برای کشورهای همسایه مقرون‌به‌صرفه‌تر است

قشقاوی با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقلی ایران در تجارت منطقه‌ای اظهار کرد: یکی از دلایل اهمیت این موضوع آن است که ایران از مزیت نسبی در حوزه حمل‌ونقل برخوردار است و انتقال کالا از مسیر ایران برای بسیاری از کشورهای همسایه آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است. همچنین مواد اولیه‌ای که از ایران به این کشورها صادر می‌شود، در فعالیت‌های اقتصادی آنها نقش دارد.

وی افزود: این نکته‌ای است که بسیاری از رسانه‌های جهانی به آن توجه نکرده‌اند؛ سیاست تحریمی آمریکا در عمل تحریم حدود ۳۰۰ میلیون نفر از مردم منطقه است، نه فقط ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران. این سیاست کاملاً ناجوانمردانه و غیرواقعی است.

آمریکا گزینه نظامی را کنار نگذاشته است؛ آغاز جنگ با دشمن است، اما پایان آن را ما تعیین می‌کنیم



قشقاوی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه گفت: اعتقادی نداریم که آمریکا گزینه نظامی را کنار گذاشته باشد؛ چراکه حضور فیزیکی نیروهای نظامی این کشور در منطقه، به‌تنهایی دلالتی بر منتفی شدن احتمال حمله ندارد. حضور هواپیماهای سوخت‌رسان، ورود هواپیماهای جدید و دیگر اقدامات نظامی آمریکا، همچنین خبر حرکت ناوها و شناورهای جنگی جدید، نشان می‌دهد که نمی‌توان احتمال اقدام نظامی را منتفی دانست.



وی افزود: این تجهیزات هزینه‌های زیادی دارند و حضور آنها می‌تواند با هدف ایجاد شوک یا انجام اقدامی نظامی باشد. البته صرف وجود تجهیزات نظامی ملاک نیست و اراده سیاسی نیز در این زمینه اهمیت دارد.



آغاز جنگ با دشمن است، اما پایان آن را ما تعیین می‌کنیم



قشقاوی با اشاره به اظهارات آمریکایی‌ها درباره انجام حمله‌ای سریع و مؤثر اظهار کرد: آمریکایی‌ها همواره از حمله‌ای سریع و بسیار مؤثر صحبت می‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران به سطحی از بازدارندگی نسبی در برابر این دو مؤلفه رسیده است.



وی ادامه داد: نخست اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد عملیات در چند روز به پایان برسد؛ زیرا آغاز آن ممکن است با دشمن باشد، اما پایانش با ماست و قرار نیست جمهوری اسلامی ایران خود را تابع زمان‌بندی دشمن برای ورود و خروج از جنگ کند. نکته دیگر اینکه در صورت وقوع درگیری، گستره جغرافیایی آن بیشتر خواهد بود.



این نماینده مجلس با بیان اینکه نیروهای مسلح نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند، گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی یک ماه اخیر دیدارهایی با فرماندهان و مسئولان نظامی داشته‌ایم؛ از جمله دیدار با سرلشکر عبداللهی، دیدار با فرمانده نیروی هوایی ارتش، مسئولان پدافند، فرماندهان و مسئولان سپاه و همچنین مسئولان اطلاعاتی. آنچه از این دیدارها دریافت کردیم، نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی گسترده توان آفندی و پدافندی کشور است.



وی افزود: مجموعه این دیدارها نشان می‌دهد که شرایط امروز کشور با جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گذشته متفاوت شده است و در صورت اقدام نظامی طرف مقابل، شگفتی‌های فراوانی در انتظار او خواهد بود.



قشقاوی تصریح کرد: عقل حکم می‌کند نیروهای مسلح همواره دستشان روی ماشه و کاملاً آماده باشد؛ البته جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر تجاوز نبوده و در موضع دفاع از خود قرار دارد.



از نظر حقوق بین‌الملل همچنان در شرایط جنگی قرار داریم



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابعاد حقوقی تحولات منطقه اظهار کرد: از نظر حقوق بین‌الملل، ما همچنان در شرایط جنگی قرار داریم و اساساً صلحی برقرار نیست. در این زمینه می‌توان به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز اشاره کرد.



وی افزود: وضعیت خلیج فارس و دریای عمان از منظر حقوق بین‌الملل و سازمان ملل، وضعیت جنگی است. بر اساس تعریفی که در قطعنامه مربوط به تجاوز آمده است، هر کشوری که سرزمین، رادار، پایگاه یا امکانات خود را در اختیار طرف متجاوز قرار دهد، در تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت کرده است.



قشقاوی ادامه داد: کشورهایی که به هر شکلی در این تجاوز به طرف متجاوز کمک می‌کنند، از نظر حقوقی در مسئولیت آن شریک هستند و موضوع پرداخت غرامت از سوی این کشورها به کشور مورد تجاوز نیز مطرح است. جمهوری اسلامی ایران در این شرایط در موضع دفاع قرار دارد.



وی با تأکید بر اینکه ایران هنوز از شرایط جنگی خارج نشده است، گفت: نیروهای مسلح ما حدود هشت تا ۹ ماه است که در شرایط جنگی و آماده‌باش قرار دارند و دستشان روی ماشه است؛ چراکه دشمن همچنان در حال تهدید است و از سوی دیگر شاهد بی‌تفاوتی نظام بین‌الملل در برابر این تهدیدها هستیم.



مذاکرات به پایان رسیده و اکنون در مرحله اجرای توافق هستیم



قشقاوی با تأکید بر اینکه مسیر دیپلماسی همچنان بسته نیست، اظهار کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که هفت شرط را مطرح کرده‌ایم. امروز نیز در نطق پیش از دستور مجلس به این موضوع اشاره شد. به اعتقاد من، اکنون در مرحله پسامذاکره قرار داریم؛ یعنی دوره مذاکره به پایان رسیده و از مرحله توافق نیز عبور کرده‌ایم.



وی افزود: مذاکرات در عالی‌ترین سطح انجام شده و موضوعات مختلفی در آن مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته است. مذاکرات صرفاً درباره یک موضوع خاص نبود؛ بلکه موضوع تحریم‌ها، آزادسازی اموال بلوکه‌شده و موضوع تنگه هرمز نیز در آن تعیین تکلیف شد.

این نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات مستقیم و توافقات صورت‌گرفته گفت: در اجلاس اسلام‌آباد، به گفته وی، دو مقام عالی‌رتبه، از جمله رؤسای جمهور ایران و آمریکا، توافق را امضا کردند. مذاکرات نیز مستقیم بود و موضوعات در عالی‌ترین سطح مورد بحث قرار گرفت.



قشقاوی با تشبیه این توافق به یک معامله نقدی توضیح داد: وقتی خرید و فروشی انجام می‌شود، طرفین درباره موضوع معامله و تعهدات خود به توافق می‌رسند و قرار نیست پس از انجام معامله، دوباره اصل آن زیر سؤال برود. در اینجا نیز مذاکرات مستقیم بود و توافق در سطح عالی انجام شد.



وی ادامه داد: ما اکنون در مرحله پساتوافق و پسامذاکره هستیم و موضوع جدیدی برای گفت‌وگو و مذاکره نداریم؛ زیرا موضوعات توافق شده و توافق نیز به امضا رسیده است. حالا یک طرف می‌گوید این توافق را قبول ندارد و عملاً زیر میز زده است.



توافق وارد مرحله اجرا شده بود و موضوع غرامت نیز مطرح بود



قشقاوی با اشاره به اینکه برخی همچنان درباره ادامه دیپلماسی یا توقف آن سؤال می‌کنند، گفت: مذاکره انجام شده، توافق صورت گرفته و معامله انجام شده است. همه ابعاد آن روشن بود و قرار بود جزئیات اجرایی شود.



وی با اشاره به خاطره‌ای از ایام تشییع پیکر حضرت آقا اظهار کرد: در همان شب در مشهد بودم و در پاویون فرودگاه مشهد، یکی از مقامات عالی‌رتبه از میانجی‌ها را دیدم. از او پرسیدم برای چه موضوعی آمده است و پاسخ داد برای اینکه موضوع غرامت یا بازسازی را اجرایی کنیم. رقم ۳۰۰ میلیون دلار نیز در این زمینه مطرح شد.



این نماینده مجلس افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد فاز اجرا شده بود. از نظر حقوقی نیز قابل قبول نیست که یک طرف توافقی را بپذیرد و سپس از اجرای آن سر باز بزند.



طرف مقابل نباید یک هفته پس از توافق، زیر میز بزند



قشقاوی با اشاره به برخی تحولات سیاسی در آمریکا گفت: حتی اگر اجلاس روبیو در بحرین را که یک هفته پس از توافق برگزار شد، کنار بگذاریم و اختلافات شدید درون کاخ سفید میان روبیو و دیگر مقام‌های آمریکایی را نیز در نظر نگیریم، این تحولات به معنای فروپاشی تفاهم انجام‌شده نیست.



وی ادامه داد: در آن تفاهم، یک ماه فرصت برای مذاکره و طرح استدلال‌های طرفین در نظر گرفته شده بود تا اختلافات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل شود؛ نه اینکه یک طرف تنها یک هفته پس از توافق، کل آن را زیر پا بگذارد.



قشقاوی با اشاره به موضوع کریدور و تحولات لبنان گفت: مطابق آنچه از نظر ما در یادداشت تفاهم آمده بود، محل اجرای کریدور قرار نبود در جنوب باشد. همچنین قرار نبود جنگ در لبنان ادامه پیدا کند، اما طرف مقابل این موارد را نقض کرد.



وی افزود: در یادداشت تفاهم، یک ماه فرصت در نظر گرفته شده بود تا طرفین استدلال‌های خود را مطرح کنند و درباره اختلافات به گفت‌وگو بپردازند، نه اینکه کل توافق زیر پا گذاشته شود.



این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در تیم مذاکره‌کننده آمریکا اظهار کرد: اخیراً مذاکره‌کننده آمریکایی را نیز کنار گذاشته‌اند و با این شرایط، طرف مقابل باید توضیح دهد که با چه منطقی می‌خواهد دوباره وارد مذاکره شود.



وی تصریح کرد: واقعاً نمی‌دانم درباره چه موضوع جدیدی باید مذاکره کنیم. موضوعات تقریباً روشن شده و توافق انجام گرفته است. تنها اتفاقاتی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و پس از آن رخ داده، محتوای توافق را تغییر نداده است؛ بنابراین طرف مقابل باید همان توافق را اجرا کند.



ایران آمادگی اجرای توافق بر اساس هفت شرط را دارد



قشقاوی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: ما اعلام کرده‌ایم که فردا تنگه هرمز را باز می‌کنیم تا بهانه‌ای باقی نماند. البته باید توجه داشت که همه این حوادث در چارچوب همان شروطی است که از ابتدا مطرح کرده‌ایم.



وی افزود: رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان کشور نیز اعلام کرده‌اند که اگر طرف مقابل آن هفت شرط را اجرا کند، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد.



این نماینده مجلس تأکید کرد: ما اکنون در مرحله عبور از مذاکره قرار داریم؛ مذاکره تمام شده و دیپلماسی به نتیجه رسیده است. آنچه باقی مانده، اراده اجرایی برای اجرای توافق است و طرف مقابل باید تصمیم بگیرد که به تعهدات خود عمل کند یا همچنان از اجرای آنها سر باز بزند.

طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات در حال بررسی است؛ هنوز درباره حذف یا ابقای شرط اجتهاد تصمیم نهایی گرفته نشده است



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی درباره تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه جناحی به این موضوع، گفت: تصمیم‌گیری درباره چنین مسائلی در سطح کلان نظام صورت می‌گیرد و نباید آن را صرفاً به دیدگاه یک جناح، دولت، مجلس یا کمیسیون محدود کرد.



وی اظهار کرد: نباید از هر جناحی بهانه‌گیری کرد. تا صبح امروز نیز برخی درباره این موضوع تردید داشتند، اما وقتی مجلس با رأی قاطع به یک موضوع رأی می‌دهد، باید پذیرفت که چنین تصمیماتی در سطح کلان نظام اتخاذ شده است. این‌طور نیست که یک جناح نظری داشته باشد، دولت نظر دیگری ارائه کند و کمیسیون نیز دیدگاه متفاوتی داشته باشد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: عزیزانی که درباره حذف یا عدم حذف برخی موارد اظهارنظر و انتقاد می‌کنند، باید ساختار نظام جمهوری اسلامی را بشناسند. ما اکنون ۴۷ سال است که قانون اساسی داریم و باید بدانیم که چنین مسائلی صرفاً با تمایل یک وزیر، یک دولت یا یک مجلس شکل نمی‌گیرد.



قشقاوی ادامه داد: مطمئناً این تصمیم در سطح کلان نظام و با مشارکت سه قوه و نهادهای تصمیم‌گیر اتخاذ شده است. ممکن است ضرورت شرایط جنگی یا ضرورت تعیین مصداق برای وزیر اطلاعات، از جمله دلایل اتخاذ چنین تصمیمی باشد، اما در نهایت تصمیم گرفته شده است که طرح فعلی ارائه شود.



وی با بیان اینکه هنوز فرآیند بررسی طرح به پایان نرسیده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نمی‌توانم بگویم شرط موردنظر حذف شده است یا خیر؛ چراکه هنوز کار تمام نشده و متن نهایی مشخص نیست.



قشقاوی درباره تصویب یک‌فوریت این طرح نیز گفت: اتفاقی که صبح امروز رخ داد، یعنی تبدیل طرح به یک‌فوریت، در راستای فراهم کردن فرصت برای بررسی نظرات کارشناسی است. فلسفه این اقدام آن است که دستگاه‌های مربوط، به‌ویژه وزارت اطلاعات و دولت، نظرات خود را در کمیسیون مطرح کنند و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای خود را ارائه دهند.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین، بررسی این طرح با عجله انجام نخواهد شد و در جریان بررسی‌ها، نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط و پیشنهادهای نمایندگان مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت نیز باید منتظر ماند تا متن نهایی طرح مشخص شود.

آمادگی دفاعی کشور در برابر هرگونه تعرض دشمن کامل است؛ به استقبال جنگ نمی‌رویم



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سطح آمادگی دفاعی و نظامی کشور در صورت تعرض مجدد دشمن، گفت: ما از این موضوع اطلاع داریم و آمادگی کامل دفاعی و نظامی کشور وجود دارد. البته ما هیچ‌گاه به استقبال جنگ مجدد نمی‌رویم؛ چراکه طبیعی است جنگ، ویرانی‌ها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی خاص خود را به دنبال دارد، اما آنچه دشمن به دنبال آن است، تسلیم شدن ایران است و چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحرکات برخی جریان‌ها در رژیم صهیونیستی برای تحریک آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید، جریان‌هایی در رژیم صهیونیستی به دنبال تحریک آمریکا هستند. همچنین برخی جریان‌های صهیونیستی حاکم در آمریکا که به نوعی پدربزرگ اسرائیل محسوب می‌شوند، در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و به دنبال آن هستند که به هر شکل ممکن ضربه‌ای به ایران وارد کنند، اما مطمئناً در این مسیر موفق نخواهند شد و تاکنون نیز موفق نشده‌اند.



قشقاوی با اشاره به مخالفت افکار عمومی در آمریکا و دیگر کشورها با جنگ، گفت: تحولات و نتایج انتخابات در کشورهای مختلف، از جمله برزیل و مجارستان و دیگر نقاط جهان، نشان داده است که مردم از جنگ بیزارند و افکار عمومی، جنگی بی‌فایده، بی‌حاصل، ویرانگر و ناجوانمردانه را نمی‌پسندد.



وی ادامه داد: جنگی که در آن حجم آتش فرو ریخته‌شده، شاید از زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم تاکنون کم‌نظیر یا بی‌نظیر باشد. نوع سلاح‌هایی که علیه ملت ایران به کار گرفته شد، بسیار مدرن و مخرب بود و حجم و تناژ بمب‌هایی که بر سر مردم کشورمان ریختند، در جنگ‌های اخیر سابقه نداشته است.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به استفاده از بمب‌های خاص علیه ایران، اظهار کرد: حتی از بمب مادر نیز علیه ایران استفاده کردند. با این حال، همه این اقدامات به نتیجه‌ای که دشمن دنبال می‌کرد، منجر نشد؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم است و مردم نیز در این مسیر ایستادگی کردند و باید قدردان آنان باشیم.



ضرورت توجه به معیشت مردم و اصلاح مشکلات اقتصادی



قشقاوی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی کشور، گفت: اکنون باید برای اقتصاد کشور نیز فکری اساسی کنیم و همان‌طور که در عرصه دفاعی موفق بوده‌ایم، باید در جنگ اقتصادی نیز موفق شویم.



وی با اشاره به مسئولیت مجلس و دولت در این زمینه، افزود: مجلس ریل‌گذار است و در شرایط فعلی وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارد. دولت نیز قطاری است که روی این ریل حرکت می‌کند و آن هم مسئولیت سنگینی دارد. باید تلاش کنیم بخشی از مشکلات را به‌صورت اساسی و یک‌باره حل کنیم.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم، تصریح کرد: اکنون شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که باید بیش از گذشته به معیشت مردم توجه کنیم. مردم از تبعیض‌های موجود ناراحت هستند و به‌ویژه قشر حقوق‌بگیر جامعه که درآمد ثابتی دارد، با این مشکل مواجه است که میزان حقوق و دریافتی آنان تناسبی با نرخ تورم ندارد. در این زمینه ما مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.



بخش خصوصی در کنار نیروهای مسلح نقش مهمی در دوران جنگ ایفا کرد



قشقاوی با اشاره به نقش تولیدکنندگان و صنعتگران در دوران جنگ، اظهار کرد: همان‌طور که نیروهای مسلح کشور در حوزه دفاعی موفق عمل کردند، ما نیز باید با حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، زمینه تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنیم. این بخش‌ها پس از نیروهای مسلح، دومین گروهی بودند که در این شرایط مجاهدت کردند و بخش خصوصی کشور در کنار نیروهای مسلح، نقش بزرگی در پشتیبانی از جنگ داشت.



وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگی که با نیروهای مسلح همکاری دارند، حتی در شرایط جنگی نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و به کار و تلاش ادامه دادند. ما باید برای بخش خصوصی احترام و جایگاه ویژه‌ای قائل باشیم و نظام اداری و بروکراسی کشور را در خدمت بخش خصوصی، تولید و صنعت قرار دهیم.



تاب‌آوری مردم ایران از جنس تاب‌آوری مدافعان است



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از همراهی و ایستادگی مردم در شرایط جنگی، گفت: مردم ایران همراه نظام بوده‌اند و تاب‌آوری خود را نشان داده‌اند. البته تاب‌آوری مدافع با تاب‌آوری مهاجم متفاوت است؛ مردم ما در جایگاه مدافع قرار دارند و به همین دلیل تاب‌آوری برای آنان معنا و مفهوم مشخصی دارد.

قشقاوی افزود: در مقابل، در آمریکا شاهد بودیم که مردم در انتخابات و مواضع خود نشان دادند با جنگ همراهی ندارند؛ چراکه معتقدند این جنگ از سوی دولتشان آغاز شده است. در واقع، تاب‌آوری مهاجم برای افکار عمومی توجیهی ندارد، اما مردم ایران می‌دانند که در جایگاه دفاع از کشور قرار دارند و به همین دلیل ماهیت تاب‌آوری آنان با تاب‌آوری طرف مهاجم متفاوت است.

اظهارنظر مسئولان درباره بنزین باید با هماهنگی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم باشد



قشقاوی در پاسخ به سؤالی درباره مواضع اخیر دولتمردان پیرامون بنزین و مسائل اقتصادی، با اشاره به ضرورت دقت در اظهارات مسئولان اظهار کرد: واقعاً کلمات بار دارند و اگر مسلمان هستیم، باید از نظر شرعی نیز در به‌کارگیری کلمات و اظهارات خود ملاحظات لازم را داشته باشیم. از هر جهت باید دقت کنیم تا خدای‌ناکرده احساسات مردم جریحه‌دار نشود.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: البته هر جا که توجیه منطقی و قابل قبولی برای مردم وجود داشته باشد، می‌توان موضوع را با افکار عمومی در میان گذاشت؛ چراکه سطح آگاهی مردم ما بالاست و اگر موضوعی به‌درستی برای آنان تبیین شود، مشکلی وجود نخواهد داشت.



قشقاوی تصریح کرد: اما در مواردی که توجیه منطقی وجود ندارد، به‌ویژه زمانی که اقشار پایین جامعه احساس ظلم مضاعف کنند، باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد.



وی با اشاره به آغاز روند هماهنگی بیشتر میان سخنگویان دستگاه‌های مختلف گفت: طرحی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان سخنگویان مطرح شده و این روند از سخنگوی مجلس، تا سخنگوی قوه قضائیه، سخنگوی دولت و سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است. این اقدام تازه شروع شده و باید تلاش کنیم اظهارات مسئولان از یک‌سو تخصصی و از سوی دیگر همراه با هماهنگی باشد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن علیه کشور، خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که دشمن علیه ما جنگ رسانه‌ای و شناختی به راه انداخته است؛ بنابراین نمی‌توانیم اجازه دهیم هر کسی بدون توجه به شرایط، هر حرفی را مطرح کند. منِ نماینده مجلس باید در اظهارات خود دقت کنم و دیگر مسئولان نیز باید همین ملاحظه را داشته باشند.



قشقاوی افزود: اگر خدای‌ناکرده با اظهارات نسنجیده موجب خالی شدن دل مردم شویم، آن هم مردمی که در صحنه حضور دارند و همراهی و ایستادگی خود را نشان داده‌اند، کار درستی انجام نداده‌ایم.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: البته هماهنگی به معنای تداخل در مسئولیت‌ها نیست. روشن است که مجلس اختیارات و مسئولیت‌های خود را دارد، قوه قضائیه مسئولیت‌های مشخصی دارد، دولت نیز دارای اختیارات قانونی خود است و وزارت امور خارجه هم در حوزه وظایف خود عمل می‌کند؛ اما جای چنین سازوکار هماهنگ‌کننده‌ای خالی بوده است.



قشقاوی با تأکید بر ضرورت پذیرش مسئولیت اظهارات از سوی گویندگان گفت: نکته دیگر این است که هر کسی اظهارنظری می‌کند، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد و نمی‌توان صرفاً اظهاراتی را مطرح کرد و مسئولیت تبعات آن را نپذیرفت. البته این موضوع هیچ منافاتی با آزادی بیان ندارد، بلکه موجب افزایش دقت در بیان و استفاده مطلوب‌تر از آزادی بیان خواهد شد.

هنوز تصمیمی درباره خروج ایران از NPT اتخاذ نشده است/ بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده مبنای حقوقی ندارد



قشقاوی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح خروج ایران از NPT اظهار کرد: تا زمانی که موضوعی در قالب لایحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس مطرح نشده باشد، نمی‌توان گفت که تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ شده است؛ هرچند همان‌طور که در کشور مشاهده می‌کنید، دیدگاه‌های متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد.



وی افزود: من نمی‌خواهم بگویم که ایران از NPT خارج خواهد شد یا خیر، تا خدای‌ناکرده سوءتفاهمی ایجاد نشود. اگر امروز از من سؤال کنید، پاسخ این است که فعلاً در این معاهده حضور داریم و همکاری‌های خود را نیز در برخی زمینه‌ها ادامه می‌دهیم.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح پرسش‌هایی درباره ابعاد حقوقی تعهدات ایران در شرایط جنگی گفت: یک سؤال حقوقی اساسی این است که آیا مقررات NPT و موافقت‌نامه پادمان برای شرایط جنگ و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای نیز همانند شرایط صلح قابل اعمال است؟



قشقاوی ادامه داد: پس از NPT، موضوع موافقت‌نامه جامع پادمان و سپس ترتیبات اجرایی مطرح می‌شود که در واقع، موافقت‌نامه جامع پادمان و ترتیبات مربوط به آن، نحوه اجرای تعهدات را مشخص می‌کند. در این زمینه باید به ماده ۶۸ موافقت‌نامه پادمان توجه کرد که لازم است حقوقدانان آن را به‌دقت بررسی کنند.



وی تصریح کرد: بارها این موضوع مطرح شده است که در وضعیت اضطراری، به‌ویژه شرایطی مانند جنگ و حمله به تأسیسات هسته‌ای، آیا همان قواعد موافقت‌نامه جامع پادمان همچنان اجرا می‌شود یا اینکه به ترتیبات جدیدی نیاز است؟



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از حقوقدانان معتقدند کشوری مانند ایران که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و NPT است و موافقت‌نامه پادمان را پذیرفته، اگر تأسیسات هسته‌ای‌اش مورد بمباران قرار بگیرد، با وضعیتی مواجه می‌شود که پیش از این در جهان سابقه نداشته است. پرسش ما از حقوقدانان این است که آیا در شرایط فعلی، موافقت‌نامه جامع پادمان همچنان قابلیت اعمال دارد یا خیر؟



قشقاوی افزود: از نظر من که متخصص حقوق نیستم، شرایط ویژه جدیدی ایجاد شده است و باید مشخص شود که در چنین وضعیتی چه قواعدی قابل اجراست. البته اجازه دهید تأکید کنم که تصمیم‌گیری درباره این موضوع در نهایت بر عهده مجموعه نظام است و نمی‌توان در این مرحله اظهارنظر قطعی کرد.



وی با تأکید بر اینکه نباید از این مباحث نتیجه‌گیری شتاب‌زده‌ای درباره خروج ایران از NPT یا تغییر دکترین هسته‌ای کشور داشت، گفت: اکنون نمی‌توان تیتر زد که ایران از NPT خارج می‌شود یا همچنان در آن باقی می‌ماند و یا دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. این مسائل نیازمند بررسی‌های دقیق و تصمیم‌گیری در سطوح مسئولان ذی‌ربط است.



ضرورت بازنگری در تعهدات و بررسی منافع سیاسی ایران



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مباحث مربوط به فتوای هسته‌ای و ثبت آن در سازمان ملل اظهار کرد: این موضوع بر اساس یک فتوا و نظر کارشناسی در زمان حیات رهبر شهید مطرح شده است. باید بررسی کنیم که در مقابل همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و بازدیدهایی که از تأسیسات هسته‌ای کشور انجام شده، چه منفعت سیاسی نصیب ایران شده است.



قشقاوی ادامه داد: ما در سطح مرجعیت و رهبری، فتوای مهمی داشتیم که در دبیرخانه سازمان ملل به ثبت رسید. بالاخره در دیپلماسی هر اقدامی باید بر اساس داده و ستانده باشد. باید مشخص شود که ایران در مقابل این سطح از همکاری‌ها چه دستاوردی داشته است.



وی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره استمرار تعهدات ایران در شرایط جدید، افزود: اکنون برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا با وجود تغییر شرایط و تحولات جدید، باید همان روند گذشته و تعهدات قبلی بدون بازنگری ادامه پیدا کند؟ آیا قرار است ما همچنان به تمام تعهدات خود عمل کنیم، اما در عمل حتی متحمل هزینه‌های بیشتری نیز بشویم؟ این مسائل باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع ملی بررسی شود.



ایران باید خسارت تجاوز را مطالبه کند



قشقاوی با اشاره به مسئولیت حقوقی کشورهای متجاوز در قبال اقدامات نظامی علیه ایران گفت: همان‌طور که در موضوع تجاوز برخی کشورها که اخیراً در شورای امنیت مطرح شد نیز بحث حقوق بین‌الملل وجود دارد، بر اساس قواعد بین‌المللی، ما باید خسارت‌های ناشی از تجاوز را تا آخرین میزان مطالبه کنیم، اما طرف مهاجم هر روز از مطالبه غرامت سخن می‌گوید.



وی ادامه داد: طرفی که خود آغازگر تجاوز بوده، امروز مدعی است و می‌گوید قصد دارد ایران را نابود کند. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً از چنین هدفی سخن می‌گوید، نمی‌توان با چند مقاله تحلیلی این اظهارات را توجیه کرد.

قشقاوی افزود: طرف مقابل خودش اعلام می‌کند که قصد نابودی ایران را دارد، از تجاوز سخن می‌گوید، اقدامات خود را از کشورهای همسایه آغاز کرده و با کمک رژیم صهیونیستی وارد این جنگ شده است. این مسائل نیازمند بررسی دقیق حقوقی است و باید از حقوقدانان بین‌المللی پرسید که در برابر چنین اظهارات و اقداماتی چه مسئولیت‌هایی متوجه طرف مهاجم است.



وی تصریح کرد: لازم است حقوقدانان بین‌المللی وارد این بحث شوند و ابهامات حقوقی موجود را بررسی کنند. این مسائل صرفاً با انتشار مقالات تحلیلی حل نمی‌شود و باید ابعاد حقوقی آن به‌صورت دقیق روشن شود.



بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده مبنای حقوقی ندارد



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موضوع بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: درباره برخی بازرسی‌ها، از جمله آنچه در نیروگاه بوشهر انجام می‌شود، موضوعاتی مطرح است و بازرسان نیز از این تأسیسات بازدید کرده‌اند؛ اما بحث اصلی درباره مناطقی است که مورد حمله قرار گرفته‌اند و اکنون درخواست بازرسی از آنها مطرح می‌شود.



قشقاوی ادامه داد: نخستین سؤال این است که بازرسی از این مناطق بر اساس کدام پروتکل انجام خواهد شد؟ اساساً چنین پروتکلی وجود ندارد. اگر فردا گروسی بخواهد از تأسیسات نطنز یا فردو بازدید کند، باید مشخص شود که این بازرسی بر اساس کدام پروتکل و مبنای حقوقی صورت می‌گیرد.



وی خاطرنشان کرد: برای چنین شرایطی پروتکلی وجود ندارد؛ چراکه با وضعیتی کاملاً منحصربه‌فرد در سطح جهان مواجه هستیم. برای نخستین بار است که تأسیسات هسته‌ای یک کشور تحت نظارت و بازرسی‌های بین‌المللی، مورد حمله و بمباران قرار گرفته‌اند و اکنون همان تأسیسات قرار است دوباره مورد بازرسی قرار گیرند.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی باید مشخص شود که مبنای حقوقی این بازرسی‌ها چیست. حتی اگر قوانین داخلی را کنار بگذاریم، از منظر حقوق بین‌الملل نیز نمی‌توان بدون وجود مبنای مشخص، چنین بازرسی‌هایی را قابل قبول دانست.



قشقاوی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم در سطح بین‌المللی گفت: بازنگری در موافقت‌نامه پادمان و ترتیبات مربوط به آن، در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی و نشست‌هایی که هر چند سال یک‌بار برگزار می‌شود، قابل بررسی است. در چنین نشست‌هایی باید درباره مسائل و شرایط جدید تصمیم‌گیری شود.



وی افزود: تاکنون تصمیمی از سوی نظام بین‌الملل و جامعه جهانی درباره چگونگی بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کشوری که مورد حمله نظامی قرار گرفته، اتخاذ نشده است. بنابراین، نمی‌توان بدون وجود چنین تصمیم و چارچوبی، بازرسی از این تأسیسات را مطالبه کرد.



قشقاوی تأکید کرد: نمی‌توان با فشار رسانه‌ای، چه از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و چه برخی جریان‌های داخلی، موضوعی را به افکار عمومی تحمیل کرد. این مسائل باید بر اساس مبانی حقوقی، نظر کارشناسان و تصمیمات رسمی بررسی و تعیین تکلیف شوند.

مذاکره مجدد به معنای بازگشت به نقطه صفر نیست؛ دیپلماسی باید واقع‌بینانه باشد



قشقاوی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دیپلماسی و احتمال ازسرگیری مذاکرات، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌گوید دیپلماسی تعطیل یا مذاکره متوقف شده است؛ مسئولان ما نیز چنین موضعی ندارند. آنچه مطرح می‌شود این است که مذاکره باید بر اساس واقعیت‌ها و توافقات قبلی صورت بگیرد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: تأکید من این است که یک‌بار دیگر شروط ما مطرح شد، طرف مقابل آنها را پذیرفت، مذاکرات در عالی‌ترین سطح انجام شد، توافق در عالی‌ترین سطح به امضا رسید و قرار بود اجرایی شود؛ بنابراین، دیگر چه مذاکره‌ای و با چه هدفی باید از ابتدا انجام شود؟



قشقاوی با انتقاد از برخی برداشت‌ها درباره وضعیت نه جنگ و نه صلح، تصریح کرد: این حرف که ما دنبال وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم، حرف درستی نیست.



وی ادامه داد: اگر طرف مقابل بخواهد بجنگد، ما هم می‌جنگیم. همان‌طور که آقای عراقچی نیز گفته‌اند، برای جنگ حتی تا جنگ آخرالزمانی آمادگی داریم؛ اما اگر طرف مقابل به شروط ما احترام بگذارد، با یک اراده سیاسی می‌توان شرایط را تغییر داد و حتی آرامش را به بیرون از منطقه نیز گسترش داد و وضعیت امنیتی جدیدی ایجاد کرد.



شرایط منطقه تغییر کرده است؛ دیپلماسی باید واقع‌بینانه باشد



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت درک تحولات جدید منطقه‌ای اظهار کرد: مشکل اینجاست که برخی همچنان با ذهنیت‌های قدیمی، فرسوده و پوسیده به مسائل نگاه می‌کنند؛ در حالی که شرایط منطقه تغییر کرده است.



قشقاوی افزود: شرایط منطقه، وضعیت تنگه هرمز و تحولات یمن تغییر کرده و نمی‌توان با روش‌های قدیمی به استقبال شرایط جدید رفت. وقتی وضعیت تغییر کرده است، چرا نباید واقع‌بین بود؟



وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکرد واقع‌گرایانه در سیاست خارجی گفت: وقتی از سیاست واقع‌گرایانه صحبت می‌کنیم، باید مشخص باشد که این رویکرد در کجا باید به کار گرفته شود. ما به دیپلماسی واقع‌بینانه نیاز داریم، نه دیپلماسی متحجرانه و ارتجاعی.



قشقاوی ادامه داد: برخی می‌خواهند همان تفکر ارتجاعی و روش‌های گذشته را در شرایط جدید دنبال کنند، در حالی که شرایط امروز با گذشته متفاوت است و نمی‌توان با همان نگاه‌های عقب‌مانده و فرسوده مسائل را تحلیل کرد.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: آمریکا هر اقدامی که می‌خواست انجام داد و حتی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را به کشور تحمیل کرد. سؤال اینجاست که کدام منطق می‌پذیرد طرف مقابل چیزی را که نتوانسته در جنگ به دست بیاورد، حالا بخواهد به بهانه مذاکره و از مسیر گفت‌وگو به دست آورد؟



وی در پایان تأکید کرد: چنین رویکردی قابل قبول نیست و طرف مقابل باید بداند شرایط امروز با گذشته متفاوت است و هرگونه مذاکره باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید منطقه و احترام به شروط و توافقات پیشین انجام شود.