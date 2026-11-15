به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی مدیر کل محیط زیست قم ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: افزایش بی‌رویه مصرف گاز می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد و با ایجاد فشار مضاعف بر شبکه تأمین و توزیع گاز، شرایط استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تر در بخش نیروگاهی و صنعتی را فراهم کند.

وی افزود: هنگامی که میزان مصرف گاز از ظرفیت پیش‌بینی‌شده فراتر می‌رود، تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین شرایطی نیروگاه‌ها و صنایع ناگزیر به استفاده بیشتر از سوخت‌های آلاینده روی می‌آورند.

محمدی با اشاره به آثار زیست‌محیطی این روند بیان کرد: جایگزینی گاز با سوخت‌های آلاینده در واحدهای صنعتی و نیروگاهی می‌تواند میزان انتشار آلاینده‌ها را افزایش دهد و در نهایت بر وضعیت کیفیت هوای استان تأثیر منفی بگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از تشدید آلودگی هواست، تصریح کرد: کنترل میزان مصرف گاز در بخش‌های مختلف، علاوه بر کمک به پایداری شبکه انرژی، می‌تواند از افزایش استفاده از سوخت‌های آلاینده جلوگیری کند.