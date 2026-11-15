به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رومشکان مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی اسناد و مدارک و با هماهنگی قضائی، از اراضی مورد نظر بازدید کردند که پس از احراز تصرف غیرمجاز، ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اینکه ارزش اراضی رفع تصرف‌شده برابر نظر کارشناسان حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

تیموری در پایان بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه تصرف و تعرض به منابع طبیعی را به پلیس یا مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.