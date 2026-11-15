سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، تجهیزات جدیدی برای تقویت ناوگان امداد و نجات شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف اختصاص یافته است.

وی افزود: سهم شهرستان بیرجند از این تخصیص، هفت دستگاه خودروی نجات تویوتا هایلوکس، ۹ دستگاه موتورسیکلت امدادی و یک دستگاه ون تویوتا است و شهرستان‌های درمیان و خوسف نیز هر کدام یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه موتورسیکلت امدادی دریافت می‌کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان امدادی بیان کرد: تجهیز و توانمندسازی جمعیت هلال‌احمر، به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور و حادثه‌خیز، نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و کاهش زمان طلایی امدادرسانی دارد.

هاشمی ادامه داد: تقویت امکانات و تجهیزات امدادی، زمینه پاسخگویی سریع‌تر نیروهای امدادی به حوادث و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را فراهم می‌کند.