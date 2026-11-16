به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تحقیقات نشان می دهد که تقریبا نیمی از موارد زوال عقل را می توان، حداقل به طور موقت، به لطف عوامل خطر قابل اصلاح که می تواند به پیشگیری یا به تعویق انداختن بیماری کمک کند، کاهش داد.

اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که ما ممکن است یک عامل خطر جدی برای زوال شناختی را نادیده گرفته باشیم.

بر اساس مطالعه‌ای جدید، سلامت ضعیف دهان و دندان می‌تواند بسیار بیشتر از چیزی که تصور می‌کردیم در ایجاد زوال عقل نقش داشته باشد.

در حالی که تعدادی از مطالعات بهداشت دهان و دندان را با زوال عقل مرتبط کرده اند، اما به عنوان یکی از ۱۴ عامل خطر قابل اصلاح گنجانده نشد.

در این مطالعه، محققان ژاپنی داده‌های ۴۷۲۹۳ بزرگسال ۶۵ ساله یا بالاتر را که در مطالعه ارزیابی پیری شناسی ژاپن شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند و شرکت‌کنندگان را برای تقریباً ۹ سال از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ تحت نظر داشتند.

در طی دوره پیگیری، ۸۲۴۷ نفر (۱۷.۴ درصد) از شرکت‌کنندگان به زوال عقل مبتلا شدند و محققان می‌خواستند میزان ارتباط بهداشت دهان و دندان- که با تعداد دندان‌ها اندازه‌گیری می‌شود- با زوال عقل را بررسی کنند.

محقق ارشد «ماهو ایواتا»، از دانشگاه توهوکو، در مقاله خود توضیح می دهد: «ما از تعداد دندان های باقی مانده به عنوان شاخصی برای سلامت نامناسب دهان استفاده کردیم، زیرا از دست دادن دندان نشانه سلامت ضعیف دهان و دندان است.»

محققان در تجزیه و تحلیل خود دریافتند که داشتن دندان های کمتر با بروز بالاتر زوال عقل مرتبط است و از نرخ بروز ۱.۶۳ (در هر ۱۰۰ نفر در سال) برای افراد با ۲۰ دندان یا بیشتر، به ۲.۳۱ (برای ۱۰ تا ۱۹ دندان)، ۲.۹۷ (برای ۱ تا ۹ دندان) و ۴.۳۴ (برای افراد بدون دندان) افزایش یافته است.

پس از تعدیل جنسیت، سن و درآمد معادل، مشخص شد که خطر زوال عقل با دندان‌های کمتر افزایش می‌یابد، به طوری که در افراد با ۱۰ تا ۱۹ دندان ۱۴ درصد، برای ۱ تا ۹ دندان ۱۲ درصد بیشتر و برای افراد بدون دندان ۲۷ درصد بیشتر از افراد با ۲۰ دندان یا بیشتر است.

اما شگفت‌انگیزترین یافته زمانی حاصل شد که محققان بهداشت ضعیف دهان و دندان را با عوامل خطر قابل اصلاح مقایسه کردند.

محققان می گویند از دست دادن دندان ممکن است سهم بیشتری از موارد زوال عقل را نسبت به عوامل خطر شناخته شده مانند عدم تحرک بدنی، سیگار کشیدن و تحصیلات پایین داشته باشد.

این مطالعه در واقع نشان نمی‌دهد که از دست دادن دندان باعث زوال عقل می‌شود، یا اینکه پیشگیری از از دست دادن دندان لزوماً از موارد زوال عقل جلوگیری می‌کند.

تیم تحقیق می گوید چندین مسیر وجود دارد که می تواند از این ارتباط پشتیبانی کند. داشتن دندان های کمتر می تواند بر توانایی جویدن و خوردن غذا تأثیر بگذارد، که می تواند منجر به تغذیه نامناسب شود که با زوال شناختی مرتبط است.

از دست دادن دندان ها نیز با انزوای اجتماعی مرتبط است که عامل خطر دیگری برای زوال عقل است. و از دست دادن دندان نیز با التهاب دهان مرتبط است، که ممکن است منجر به التهاب سیستمیک شود، که می تواند منجر به زوال شناختی شود.

در حالی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، نویسندگان مطالعه می‌گویند که یافته‌های آنها نشان می‌دهد که سلامت دهان و دندان پیامدهای عمده‌ای برای سلامت عمومی دارد و تاکید دارند که باید در استراتژی‌های پیشگیری از زوال عقل ادغام شود.