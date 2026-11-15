به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام، برنامه ملی ایمن‌سازی کشور یکی از ارزشمندترین دستاوردهای نظام سلامت عنوان شده که حاصل سال‌ها تلاش علمی، تخصصی و مدیریتی است و نقشی بنیادین در ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن و صیانت از سرمایه‌های سلامت کشور دارد.

امضاکنندگان این پیام با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، شرایط جنگ تحمیلی، محدودیت‌های تأمین و انتقال واکسن و مشکلات زنجیره تأمین، تأکید کردند که کمبود برخی واکسن‌ها می‌توانست دستاوردهای چندین دهه نظام سلامت کشور را با تهدید مواجه کند.

در ادامه این پیام، تدابیر هوشمندانه، حمایت‌های مؤثر و پیگیری‌های مستمر دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان و مدیران وزارت بهداشت در رفع موانع تأمین و توزیع واکسن، عاملی تعیین‌کننده در حفظ پایداری و استمرار ارائه خدمات برنامه ملی ایمن‌سازی دانسته شده است.

مدیران بیماری‌ها و رؤسای گروه‌های بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور همچنین از اقدامات و حمایت‌های علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت؛ علیرضا رئیس، معاون بهداشت وزارت بهداشت؛ مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو؛ خسرو صادق نیت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو قدردانی کردند.

در پایان این پیام، ابراز امیدواری شده است با تداوم رویکرد حمایتی و مدیریتی وزارت بهداشت، دستاوردهای برنامه ملی ایمن‌سازی کشور حفظ و ارتقا یافته و تاب‌آوری نظام سلامت در برابر چالش‌های تأمین و توزیع واکسن بیش از پیش تقویت شود.