به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خدنگی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در پی برودت هوا گفت: به منظور کنترل منابع آلاینده و برخورد با فعالیت‌های مغایر ضوابط زیست‌محیطی، گشت‌های ویژه و مشترک کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با بخشداری چهاردانگه به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان این گشت‌های شبانه، مناطقی نظیر گلشهر، قاسم‌آباد خشکه، کاظم‌آباد و شمس‌آباد در محدوده چهاردانگه و مسیر بزرگراه‌های الغدیر و سعیدی پایش شدند و با واحدهای متخلف مطابق مقررات قانونی برخورد می‌شود.

خدنگی تصریح کرد: در پی انجام عملیات‌ها علاوه بر بررسی واحدهای صنعتی، دو مورد آتش‌سوزی ضایعات مهار و مراکز غیراصولی تفکیک پسماند از جمله واحدهای آسیاب و شست‌وشوی بطری‌های پلاستیکی و پت شناسایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر در پایان تأکید کرد: پایش‌های شبانه‌روزی برای کنترل منابع آلاینده ادامه دارد و از شهروندان می‌خواهم هرگونه آلودگی یا فعالیت غیرمجاز زیست‌محیطی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به این اداره گزارش کنند.