حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی در محور دشت عباس به مورموری اظهار کرد: دیروز غروب حدود ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه، دوستان شهرستان آبدانان به‌صورت محلی وقوع حادثه را به جمعیت هلال احمر اطلاع دادند و بلافاصله پس از دریافت خبر، استاندار ایلام دستورات لازم را صادر کرد و تمام امکانات دستگاه‌های خدمات‌رسان و پشتیبان بسیج شد.

وی افزود: در این عملیات، شرکت نفت، مجموعه مدیریت بحران، اورژانس، صداوسیما و همه دستگاه‌های مرتبط دست به دست هم دادند و توانستیم این عملیات سنگین و سخت را در کمترین زمان ممکن مدیریت کنیم.

مدیرعامل هلال احمر ایلام با تقدیر از همدلی مردم تصریح کرد: مردم عزیز شهرستان آبدانان، دهلران و کل استان ایلام دیشب سنگ تمام گذاشتند و حضور و مدیریت صحنه و همکاری آنان با امدادرسانان زبانزد بود؛ وقتی یک مادر داغدار و خانواده‌های داغ‌دار آبدانانی در کنار هم قرار گرفتند و همدردی کردند، کار بسیار ارزشمندی رقم خورد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان نیز واقعاً پای کار بودند و من به عنوان یک سرباز کوچک در مجموعه هلال احمر، دست‌بوس تمام امدادگران، نجاتگران و همکارانم در استان ایلام، به‌ویژه شهرستان‌های آبدانان و دهلران هستم که جانانه این عملیات بزرگ را مدیریت کردند.

محمدی‌مقدم افزود: پس از دریافت خبر حادثه، سریعاً به همراه دکتر نژاد به محل حادثه رفتیم و در کنار مردم و تیم‌های امدادی بودیم و مجروحان به بیمارستان‌های دزفول، آبدانان و ایلام منتقل شدند و روند درمان آنان ادامه دارد.

وی با تقدیر از همراهی رسانه‌ها گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف رسانه‌ها و مدیریت صحنه، باعث آرامش خاطر جامعه و شهرستان شد و نقش رسانه‌ها در این حادثه بسیار مؤثر بود.

مدیرعامل هلال احمر ایلام در پایان با تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: از خداوند برای خانواده‌های متوفیان صبر و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت داریم و هلال احمر در کنار مردم خواهد بود و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.