به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و بروز مشکلات ناشی از گل‌آلودگی منابع آب، بازدید میدانی مشترکی با حضور نمایندگان شیلات، دامپزشکی و جهاد کشاورزی از مزارع پرورش ماهی در محورهای ماربره و دره‌تخت انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت مزارع، میزان خسارات وارده به واحدهای آبزی‌پروری و تلفات ماهیان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، میزان تلفات حدود سه تن برآورد شده است. همچنین در برخی مزارع، تلفات روزانه ماهیان همچنان ادامه دارد و وضعیت این واحدها به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

رئیس اداره شیلات ازنا با اشاره به آسیب‌های احتمالی زیرساخت‌های آبرسانی تصریح کرد: وضعیت بندهای آبگیر و مسیرهای انتقال آب نیز بررسی شد و لایروبی بندها، پاک‌سازی مسیرهای آبرسانی، شست‌وشو و ضدعفونی اصولی استخرها و تأسیسات پرورشی از جمله اقدامات ضروری برای بازگشت مزارع به شرایط عادی تولید است.

کریمی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌آمده، هماهنگی میان دستگاه‌های تخصصی، به‌ویژه شیلات و دامپزشکی، برای کنترل تلفات، پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی و جلوگیری از افزایش خسارات ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر مزارع آسیب‌دیده و پیگیری مشکلات آبزی‌پروران با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا ضمن مدیریت شرایط موجود، زمینه استمرار فعالیت و تولید در واحدهای پرورش ماهی فراهم شود.