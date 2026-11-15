به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کررد: سامانه ناپایدار جوی از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری در استان فعال می شود که در نواحی مستعد بارش های رگباری با احتمال آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بیشترین فعالیت این سامانه در نوار شمالی استان خراسان رضوی خواهد بود و مشهد نیز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارندگی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: همچنین طبق تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی تا ظهر فردا (دوشنبه) به دلیل پایداری جو و انباشت آلاینده های صنعتی، کیفت هوا در مناطق صنعتی و به خصوص مشهد ناسالم پیش‌بینی شده است.

رضایی پور ادامه داد: روند افزایشی دما در استان تا پایان هفته ادامه دارد. البته روز سه‌شنبه به طور موقت دمای هوا کاهش می یابد اما از چهارشنبه مجدد روند افزایشی دما آغاز خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در شبانه روز گذشته زاوه با دمای منفی ۲.۴ درجه سلسیوس خنک ترین و سرخس با دمای ۲۳ درجه گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

وی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین چهار و ۲۱ درجه متغیر بود و برای امروز نیز دمای هوا در گرمترین ساعات ۲۱ درجه و کمینه دما نیز ۶ درجه پیش‌بینی شده است.