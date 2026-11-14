به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و (در صورت عدم مهار منابع آلاینده، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی درحد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در این شرایط استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت های فسیلی، کنترل فعالیت های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از انجام حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه های حساس و نیز کنترل و پایش مداوم شاخص های آلودگی هوا توسط دستگاه های مرتبط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است.

وی ادامه داد: تا اواسط هفته جاری دما روند افزایشی دارد اما برای روز سه‌شنبه کاهش موقتی دما پیش بینی شده است.

اثمری گفت: از بعداز ظهر روز دوشنبه تا صبح چهارشنبه افزایش ابر و نیز سرعت وزش باد و در ارتفاعات و نوار شمالی بارش های پراکنده باران دور از انتظار نیست.