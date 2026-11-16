به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آمار بیماری‌های حاد تنفسی در کشور تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۲۲ آبان، ۱۰.۶ درصد مراجعان بستری دارای علائم عفونت تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند. همچنین ۹.۴ درصد مراجعان سرپایی علائم شبه‌آنفلوانزا داشته‌اند.

نتایج نظام مراقبت دیده‌وری نشان می‌دهد درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا با شیب تندی افزایش داشته و به ۲۶.۳ درصد رسیده است.

در نظام مراقبت آزمایشگاهی نیز از میان ۷۷۴۰ نمونه تنفسی آزمایش‌شده، ۱۱۸۹ نمونه (۱۵.۴ درصد) از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند.

ویروس آنفلوانزای نوع B با سهم ۷۲.۹ درصدی، سویه غالب در گردش است و ۵۳ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به کودکان اختصاص دارد.

هم‌زمان، درصد نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ حدود ۸.۵ درصد بوده است.