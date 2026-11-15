به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی اظهار کرد: رستم عشایری، قاضی دادگستری شهرستان سلسله، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس، متهم یک پرونده را به خرید و اهدای تجهیزات پزشکی به بانک امانت هلال‌احمر مکلف کرد.

وی افزود: در اجرای این حکم، چهار دستگاه ویلچر، ۱۰ جفت عصا و چهار عدد برانکارد به ارزش مجموع ۶۲۶ میلیون ریال خریداری و به جمعیت هلال‌احمر اهدا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به آثار اجتماعی این اقدام تصریح کرد: این رأی علاوه بر استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس، با تأمین بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز، به کاهش مشکلات بیماران و افراد نیازمند کمک می‌کند.

علی‌محمدی ضمن قدردانی از اقدام قاضی رستم عشایری خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان حلقه اتصال خیران و نیکوکاران با نیازمندان، از اقدامات انسان‌دوستانه و خیرخواهانه حمایت می‌کند و امیدواریم صدور چنین آرایی در دستگاه قضایی گسترش یابد تا در کنار تحقق عدالت، فرهنگ احسان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تقویت شود.