به گزارش خبرنگار مهر، تولید اثری فرهنگی و هنری با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، با مشارکت چند گروه هنری و مجموعه مردمی در استان قم به سرانجام رسید.



این اثر با همکاری دو گروه سرود، مجموعه آوای هنر، قرارگاه فرهنگی‌جهادی شهید ابراهیم رشید و یکی از آستان‌های مقدس امامزادگان استان قم تولید شد و هر یک از مجموعه‌های مشارکت‌کننده بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و پشتیبانی پروژه را بر عهده گرفتند.



در جریان اجرای این پروژه، قرارگاه فرهنگی‌جهادی شهید ابراهیم رشید بخشی از هزینه‌های تولید را تقبل کرد و با تأمین تجهیزات نورپردازی و امکانات مورد نیاز دکور، نقش مؤثری در پیشبرد مراحل ساخت اثر داشت.



اهمیت این حمایت از آن جهت بود که نبود امکانات نورپردازی می‌توانست فرایند اجرای پروژه را متوقف کرده و حتی به لغو کامل آن منجر شود، از این رو تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز، مانع اصلی ادامه کار را برطرف کرد.



حمایت قرارگاه فرهنگی‌جهادی شهید ابراهیم رشید از این پروژه، نمونه‌ای از مشارکت عملی مجموعه‌های مردمی در رفع نیازهای اجرایی تولیدات فرهنگی است؛ رویکردی که به جای محدودماندن به حمایت‌های مناسبتی، بر فراهم‌کردن امکانات و کمک به تحقق ایده‌های هنرمندان تمرکز دارد.



این قرارگاه با توجه به ظرفیت نسل جوان و ضرورت حمایت از هنرمندان دغدغه‌مند، پشتیبانی از تولید آثار فاخر و ارزشی و ایجاد زمینه همکاری میان گروه‌های هنری و مجموعه‌های فرهنگی را از محورهای فعالیت خود قرار داده است.



از ویژگی‌های محتوایی این اثر، پیوند موضوع شهدای دانش‌آموز میناب با ارادت به حضرت فاطمه زهرا (س) است، ترکیبی که مفاهیمی همچون مظلومیت، ایثار و محبت را در کانون توجه قرار داده است.



شهدای دانش‌آموز میناب در جریان جنگ اخیر و حمله به مدرسه محل تحصیلشان جان خود را از دست دادند و پرداختن به یاد و خاطره این کودکان در قالب یک تولید هنری، فرصتی برای بازتاب مظلومیت آنان و پاسداشت یادشان فراهم کرده است.



این تجربه همچنین ظرفیت گروه‌های هنری جوان را برای پرداختن به موضوعات اعتقادی و اجتماعی و انتقال مفاهیم انسانی از مسیر هنر نشان می‌دهد.



قرارگاه فرهنگی‌جهادی شهید ابراهیم رشید با تأکید بر تداوم چنین همکاری‌هایی، حمایت از گروه‌های هنری و مشارکت در تولید آثار فرهنگی و ارزشی را در مسیر فعالیت‌های خود دنبال می‌کند، مسیری مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و فراهم‌کردن زمینه بروز استعدادهای جوان.