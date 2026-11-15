به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی اعلام کرد که جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا اتخاذ نکرده و قصد دارد پس از آغاز سال جدید میلادی درباره این موضوع تصمیم بگیرد.

بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین مشاوران معاون رئیس‌جمهور آمریکا از نامزدی وی حمایت می‌کنند و معتقدند احتمال حضور او در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۸ بیش از گزینه‌های دیگر است.

جی‌دی ونس از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه و از متحدان سیاسی دونالد ترامپ به شمار می‌رود و در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی احتمالی ترامپ و رقابت چهره‌های جمهوری‌خواه برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ۲۰۲۸ افزایش یافته است.