به گزارش خبرنگار مهر، مجمع جهانی قلم در آستانه هفته کتاب، با انتشار بیانیه‌ای به تبیین جایگاه کتاب و دانش در جهان معاصر پرداخت و بازگشت به کتاب و معرفت را ضرورتی اساسی برای حفظ و پیشرفت تمدن بشری دانست.

در این بیانیه آمده است:

در جهانِ امروز که در میانه‌ طوفان‌های تکنولوژی و آشفتگی‌هایِ فکری قرار گرفته است، بازگشت به «کتاب» و «دانش»، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای تمدن بشری است. مجمع جهانی قلم، هم‌زمان با برگزاری هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی ایران، بر این حقیقتِ تزلزل‌ناپذیر تأکید می‌کند که قدرت واقعی ملت‌ها، نه در سلاح‌ها، بلکه در میان صفحات کتاب‌ها و در عمق اندیشه‌های تولیدشده نهفته است.

ما با تکیه بر کلام نورانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) که فرمودند: «العلمُ السلطانُ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، وَ مَن لَمْ یَجِدْهُ صیلَ عَلَیهِ» (علم، پادشاهی است؛ هر که آن را بیابد، به وسیله‌ آن فرمان می‌راند و هر که آن را نیابد، بر او [از سوی دیگران] زور گفته می‌شود)، یادآوری می‌کنیم که دانش، تنها ابزار شناخت نیست، بلکه ستونِ استواری است که تمدن‌ها بر آن بنا می‌شوند و بی‌دانشی، تنها به معنای تسلیم شدن در برابر آشوب‌های بی‌رحمانه‌ جهان است.

از این رو، مجمع جهانی قلم، «اهل قلم» را در سراسر پهنه‌ زمین، به پاسداشتِ این میراث مقدس فرا می‌خواند. رسالت شما، تنها نوشتن نیست؛ بلکه «ساختن جهان با کلمات» و «صیانت از حقیقت» در برابر تاریکی‌های جهل است. شما، پاسداران پل‌های ارتباطی میان زمین و آسمان معرفت هستید.

ما از تمامی نویسندگان، پژوهشگران و اهل کلام دعوت می‌کنیم تا در پیگیری این رسالتِ عظیم، از تولید علم اصیل، ترویج فرهنگ مطالعه و دفاع از ارزش‌های انسانی و اخلاقی، باز نایستند. بیایید با کتاب، جهان را از انزوای جهل رهانیم و با قلم، راه رسیدن به عدالت و شکوفایی همگانی را هموار سازیم.