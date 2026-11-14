به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، دبیر این دوره از هفته کتاب و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت آغاز این رویداد پیامی به شرح زیر نوشت:

به نام خداوند جان و خرد

همگی می‌دانیم که کتاب، یکی از ماندگارترین دستاوردهای اندیشه بشری و عرصه‌ای برای تلاقی تجربه‌ها، روایت‌ها و افق‌های فکری انسان‌هاست و این کتاب است که فرصت‌ها را برای شناخت جهانی تازه، تامل در تجربه دیگران و گسترش افق‌های فهم فراهم می‌کند.

سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازاندیشی جایگاه کتاب و کتاب‌خوانی در زندگی فردی و اجتماعی ماست. شعار امسال یعنی «با کتاب گفت‌وگو کنیم» بر ظرفیت کتاب برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها و شکل‌گیری زمینه‌های تفاهم تاکید دارد. مطالعه ما را با اندیشه‌ها و تجربه‌هایی روبه‌رو می‌کند که می‌توانند پرسش‌های تازه‌ای پیش روی ما بگذارند و زمینه گفت‌وگو درباره مسائل مشترک جامعه را گسترش دهند. به همین دلیل است که بزرگان علوم انسانی معتقدند که «کتاب» در شکل‌گیری فرهنگ شنیدن، اندیشیدن و فهم متقابل سهمی بنیادین دارد.

«با کتاب گفت‌وگو کنیم» دعوتی به واردکردن کتاب در متن زندگی و روابط اجتماعی است. این گفت‌وگو می‌تواند در خلوت خواندن آغاز شود، در خانواده ادامه پیدا کند، در مدرسه و دانشگاه گسترش یابد و در کتابخانه‌ها، محافل ادبی و رسانه‌ها به تجربه‌ای جمعی تبدیل شود. اهمیت این ظرفیت در روزگار کنونی، با توجه به شرایط دشواری که جامعه ما پشت سر گذاشته و همچنان با پیامدهای آن روبه‌روست، دوچندان می‌شود. ما هنوز در سایه جنگ زندگی می‌کنیم و آثار انسانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی آن بر تجربه جمعی ما سنگینی می‌کند. جامعه در مواجهه با بحران، به فرصت‌هایی برای بازگویی تجربه‌ها، فهم رنج‌ها و بازسازی پیوندهای انسانی نیاز دارد. کتاب می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد؛ زیرا تجربه‌های انسانی را ثبت می‌کند و امکان تامل درباره رویدادها را فراهم می‌آورد؛ همچنین به انسان فرصت می‌دهد تا با روایت‌هایی درباره تاب‌آوری، فقدان، همبستگی و امید مواجه شود.

قائد شهید امت اسلام حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره) همواره بر اهمیت کتاب، مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تاکید داشتند و توجه به کتاب را از ضرورت‌های پیشرفت فرهنگی و فکری کشور می‌دانستند. تاکید ایشان بر انس با کتاب و گسترش مطالعه، یادآور مسئولیت مستمر همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در فراهم‌کردن زمینه دسترسی مردم به کتاب و تقویت عادت مطالعه است. پاسداشت این نگاه به تلاش پیوسته برای ارتقای جایگاه کتاب در زندگی مردم، حمایت از پدیدآورندگان و ناشران و گسترش فرصت‌های خواندن در سراسر کشور نیاز دارد.

امروز، تحقق آرمان جامعه کتاب‌خوان به مشارکت همه اجزای زنجیره نشر و ترویج مطالعه وابسته است. نویسندگان و مترجمان با آفرینش و انتقال اندیشه، ناشران با سرمایه‌گذاری فرهنگی، کتاب‌فروشان با پیوند دادن کتاب و مخاطب، کتابداران با فراهم‌آوردن فرصت دسترسی و آشنایی با منابع و معلمان و مروجان کتاب‌خوانی با همراهی نسل‌های تازه، در شکل‌گیری این فرهنگ نقش‌آفرینی می‌کنند. تقویت همکاری میان این گروه‌ها و توجه به نیازهای خوانندگان در شهرها و روستاهای کشور، مسیر گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی فراگیر به کتاب را هموار می‌کند.

خانه کتاب و ادبیات ایران نیز با تکیه بر مسئولیت فرهنگی خود، گسترش فرهنگ مطالعه، حمایت از فعالان صنعت نشر، تقویت زیرساخت‌های کتاب و توسعه برنامه‌های ترویجی را دنبال می‌کند. هفته کتاب، فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای فرهنگی، کتابخانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کتاب است تا تجربه خواندن در زندگی روزمره مردم حضوری پررنگ‌تر پیدا کند.

امیدوارم سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با مشارکت اهالی قلم، ناشران، کتابداران، کتاب‌فروشان، مروجان کتاب‌خوانی و همه علاقه‌مندان فرهنگ، زمینه‌ساز گسترش انس با کتاب و تقویت گفت‌وگو در جامعه باشد؛ گفت‌وگویی که از خواندن آغاز می‌شود، با شنیدن و اندیشیدن عمق می‌یابد و در پیوند میان انسان‌ها و تجربه‌های آنان استمرار پیدا می‌کند.

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.