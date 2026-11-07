به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت منصور انوری، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی کشور، مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب و مجمع ناشران انقلاب اسلامی با انتشار پیام‌هایی، این ضایعه را به جامعه ادبی و مردم ایران تسلیت گفتند.

مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب در پیام خود با اشاره به جایگاه ادبی انوری، از او به‌عنوان نویسنده‌ای یاد کرد که با تکیه بر عشق به ایران، مردم این سرزمین و هویت تاریخی و فرهنگی آن، مسیری مستقل در داستان‌نویسی معاصر گشود.

در این پیام آمده است:

به نام خدا

اِنّا لِلّه، و اِنّا الیه راجِعون



با اندوه بسیار و دریغ فراوان، درگذشت منصور انوری، نویسنده ارجمند رمان بزرگ و تحسین‌شده «جاده جنگ» را به جامعه ادبی و مردم ایران تسلیت می‌گوییم.



منصور انوری از دل جامعه برخاست و به پشتوانه عشق به ایران، مردم این سرزمین و هویت تاریخی و فرهنگی آن، راهی مستقل در داستان‌نویسی معاصر گشود. او کوشید قصه ایرانیان را روایت کند؛ قصه مردمی که در فراز و فرود تاریخ، در مواجهه با بیگانگان و در دفاع از خانه و سرزمین خود، ایستاده‌اند و امید و آرزوهایشان را زنده نگه داشته‌اند.



«جاده جنگ»، این اثر دوازده‌جلدی و حاصل تلاشی بلند و ستایش‌برانگیز، بخشی از همین کوشش ادبی است؛ تلاشی برای بازگفتن تاریخ و حافظه یک ملت در قالب داستان. کارنامه او، از جمله دریافت جایزه جلال آل‌احمد و جایزه کتاب سال، گواهی بر اهمیت و جایگاه این کوشش است.



انوری به ادبیاتی باور داشت که از متن زندگی مردم برمی‌خیزد، با حافظه تاریخی آنان پیوند می‌خورد و از گنجینه ادب و فرهنگ ایران برای خلق داستان بهره می‌گیرد. او به ما یادآوری کرد که ایران و ایرانیان، با همه تاریخ، رنج‌ها، دلاوری‌ها و آرزوهایشان، شایسته روایت شدن‌اند.



درگذشت این نویسنده پرتلاش و متفکر، فقدانی دردناک برای ادبیات داستانی ایران است. یاد و نامش گرامی باد. امیدواریم راهی که او با عشق و پشتکار آغاز کرد، با نوشتن داستان‌هایی برای ایران و مردم ایران ادامه یابد.

نویسنده زبردست طولانی‌ترین مجموعه رمان ایرانی

همچنین میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در پیام تسلیت خود با اشاره به جایگاه انوری در ادبیات داستانی کشور، او را نویسنده زبردست طولانی‌ترین مجموعه رمان ایرانی دانست.

نیلی در این پیام با اشاره به رمان «جاده جنگ» نوشت:

روح استاد منصور انوری، نویسنده زبردست طولانی‌ترین مجموعه رمان ایرانی امروز از میان ما به سوی عالم بالا پرکشید.

این نویسنده خراسانی در ۱۲ مجلد رمان «جاده جنگ» تاریخ ۵۰ ساله ایران را از تاب‌آوری کمتر از ده دقیقه‌ای ارتش رضاخانی در جنگ جهانی دوم، تا دفاع مقدس و مقاومت هشت ساله ایران اسلامی را با جزییات و لطافت قلم خویش روایت کرده و مورد تحسین رهبر شهیدمان قرار گرفته بود.

روحش شاد یادش گرامی و آثارش پرخواننده‌تر باد...

درگذشت نویسنده بزرگ ایرانی که مورد تجلیل جایزه ادبی شهید اندرزگو قرار گرفت

استاد منصور انوری، رمان نویس ایرانی که به پاس سال‌ها روایت و قلم زنی در حوزه تاریخ معاصر و خلق آثار درخشانی چون رمان معروف و ۱۲ جلدی جاده جنگ در سال ۱۴۰۰ مورد تکریم و تجلیل جایزه ادبی شهید اندرزگو قرار گرفت به رحمت ایزدمنان پیوست.

استاد منصور انوری از جمله نویسندگانی بودند که ادبیات را نه صرفاً عرصه‌ای برای داستان‌پردازی، بلکه ابزاری برای بازخوانی تاریخ، ثبت حافظه جمعی و انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل‌های آینده می‌دانستند. بیش از سه دهه از عمر پربار خود را صرف پژوهش و روایت داستانی تاریخ معاصر ایران کردند و با نگاهی دقیق و موشکافانه، فراز و فرودهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سرزمین را به قلم آوردند.

بی‌تردید فقدان استاد منصور انوری، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه ادبی و فرهنگی کشور و دوستداران ادبیات داستانی ایران است؛ اما نام و آثار او در حافظه ادبی این سرزمین باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده همچنان از روایت‌ها و میراث قلمی او بهره خواهند برد.

دبیرخانه جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو درگذشت این نویسنده فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.