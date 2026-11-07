درود بر قلمی که تاریخ را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت منصور انوری، نویسنده باسابقه ادبیات پایداری و دفاع مقدس، مجمع جهانی قلم پیام تسلیتی را صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:



‌با دلی پر از اندوه و با درنگی در شکوهِ فقدان، مجمع جهانی قلم، درگذشتِ ناگذیرِ جناب استاد منصور انوری، نویسنده برجسته و برگزیده جایزه کتاب سال را به خانواده او، هم‌اندیشان و تمامیِ اهلِ قلم و ادب تسلیت و عرضِ مواسات می‌نماید.

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استاد انوری، از آن دستِ نویسندگانی بود که قلم خود را نه تنها ابزارِ کلمات، بلکه سلاحی برای روایتِ حقیقت و پلی برای پیوندِ میانِ فرهنگ و تاریخ می‌دانست. او که از ستارگانِ درخشانِ ادبیات خراسان بود، با ماندگاریِ آثاری که در یادها حک کرده بود، از میانِ غبارِ دنیا، به سوی جاودانگی گام نهاد.

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اگرچه خاموش شدنِ این چراغ، فضای ادبیات را با سایه‌ای از اندوه پوشانده است، اما شکوهِ آثارِ او، همچون حماسه‌ای ماندگار، در کتابخانه‌ها و قلب‌های خوانندگان، همواره به تلاطم خواهد ایستاد.

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از درگاه خداوند متعال، برای آن روحِ پاک، آرامشی بی‌پایان و برای بازماندگان ایشان، صبری جمیل و پاداشِ عظیم مسألت داریم.

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آرامش در پناهِ حق، ای نویسنده‌ بزرگ...