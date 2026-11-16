به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت استان فارس گفت: انتشار این اخبار و مطالب کذب درباره وضعیت سوخت‌رسانی در استان و برخی استان‌های همجوار، موجب نگرانی شهروندان و شکل‌گیری صف‌های طولانی در تعدادی از جایگاه‌ها شده است.

وی افزود: با هدف تسهیل فرآیند سوخت‌رسانی و کاهش دغدغه شهروندان، با نظر و پیگیری استاندار فارس، محدودیت میزان سوخت قابل دریافت در جایگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و این میزان از ۲۰ به ۳۰ لیتر برای هر خودرو افزایش یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تأکید بر تداوم فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت استان گفت: تمامی جایگاه‌ها همچنان به کارت سوخت آزاد مجهز هستند و ذخایر سوخت نیز به میزان کافی وجود دارد؛ بنابراین هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین و توزیع سوخت در استان وجود ندارد.

احمدی‌زاده از شهروندان خواست با حفظ آرامش و پرهیز از مراجعه‌های غیرضروری به جایگاه‌ها و سوخت‌گیری بیش از نیاز، مسئولان و کارکنان حوزه سوخت‌رسانی را در مدیریت شرایط و ارائه خدمات پایدار همراهی کنند.

وی با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع سوخت با نظارت مستمر در حال انجام است، ادامه داد: خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و مردم نباید تحت تأثیر شایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بعضاً عامدانه افراد التهاب‌آفرین قرار بگیرند.