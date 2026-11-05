به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌اله اکبری با اشاره به برنامه‌های جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی برای مدیریت مصرف بنزین در استان فارس گفت: در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و تسهیل دسترسی شهروندان به بنزین، طی هفته جاری مجموعه‌ای از اقدامات در سطح استان فارس به اجرا درآمده است.

وی افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده، ساماندهی و توزیع عادلانه کارت‌های اضطراری سوخت میان جایگاه‌های عرضه بنزین است که بر اساس میزان فروش هر جایگاه انجام شده تا دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به این کارت‌ها تسهیل شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با اشاره به اصلاح نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیان کرد: پیش از این، امکان استفاده مکرر از این کارت‌ها در ساعات شبانه وجود داشت که در برخی موارد موجب کاهش دسترسی سایر شهروندان به کارت جایگاه‌ها می‌شد.

اکبری ادامه داد: برای مدیریت بهتر این وضعیت، تعداد تراکنش هر کارت جایگاه در فاصله ساعت ۲۴ تا ۶ صبح به حداکثر ۳۰ تراکنش محدود شده است و پس از ساعت ۶ صبح، امکان استفاده از ۱۲۰ تراکنش باقی‌مانده فراهم خواهد بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از کارت‌های اضطراری و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی اتخاذ شده است، گفت: شهروندان می‌توانند با اطمینان بیشتری در ساعات روز به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه و بنزین مورد نیاز خود را دریافت کنند.

تأکید بر استفاده از کارت سوخت شخصی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس همچنین از افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر شرکتی در استان خبر داد و گفت: تعداد این جایگاه‌ها از یک مورد به ۱۰ جایگاه افزایش یافته است.

اکبری افزود: چهار جایگاه در شهر شیراز و ۶ جایگاه نیز در سایر شهرستان‌های استان به عرضه بنزین سوپر اختصاص یافته‌اند.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را توسعه مراکز صدور آنی و حضوری کارت هوشمند سوخت عنوان کرد و گفت: تعداد دستگاه‌های صدور کارت سوخت آنی از یک دستگاه به ۱۳ دستگاه افزایش یافته و این خدمات در شهرستان‌های شیراز، لارستان، آباده، مرودشت، فسا، داراب، نورآباد، کازرون، جهرم و نی‌ریز و مراکز اعلام‌شده استان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه این مراکز در سایر شهرستان‌های فارس نیز در دستور کار قرار دارد، از شهروندان خواست برای دریافت خدمات سریع‌تر از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی خاطرنشان کرد: با توجه به فراهم شدن امکان صدور حضوری و سریع کارت هوشمند سوخت، از مردم شریف استان درخواست می‌شود هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین، کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند تا ضمن تسهیل سوخت‌گیری، مدیریت مصرف و توزیع سوخت نیز با نظم بیشتری انجام شود.