فضل‌الله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در استان فارس گفت: فارس پس از تهران دومین استان پرمصرف بنزین در کشور است و با وجود اینکه حداکثر ۲۰ درصد بنزین مورد نیاز استان از پالایشگاه شیراز تأمین می‌شود، مابقی نیاز از طریق ناوگان حمل‌ونقل و نفتکش‌های جاده‌پیما از استان‌های همجوار تأمین شده است.

وی افزود: با وجود انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه شیراز در مقطعی از زمان، هیچ‌گونه خللی در روند تأمین سوخت استان ایجاد نشده و در حال حاضر نیز ذخایر سوخت فارس در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس ادامه داد: به جرئت می‌توان گفت فارس از جمله استان‌هایی است که ذخایر موجود آن امکان تأمین سوخت مورد نیاز را برای حداقل پنج تا هفت روز، حتی در صورت عدم ورود سوخت جدید، فراهم می‌کند.

توزیع ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در یک روز

اکبری با اشاره به میزان مصرف بنزین در استان بیان کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در فارس حدود ۹ میلیون لیتر است که از طریق ۳۳۰ جایگاه و حدود سه‌هزار نازل در سطح استان عرضه می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط روزهای گذشته، پنجشنبه گذشته حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در استان توزیع شد که این میزان حدود ۲۰ درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه بوده است.

وی با اشاره به ایجاد صف در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: برای مدیریت شرایط و تسهیل سوخت‌گیری شهروندان، تعداد تراکنش‌های روزانه کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ۲۵۵ به ۳۰۰ تراکنش افزایش یافت.

اکبری اضافه کرد: همچنین تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از حدود ۷۰۰ کارت به یک‌هزار و ۵۵۰ کارت افزایش پیدا کرده است و اکنون این تعداد کارت در سطح استان برای عرضه بنزین فعال هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس خاطرنشان کرد: در شهر شیراز تقریباً به ازای هر نازل یک کارت اضطراری وجود دارد و در برخی شهرستان‌ها نیز به ازای هر دو تا سه نازل یک کارت سوخت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر تعداد کارت‌های موجود در جایگاه‌ها نیز محدودیتی وجود ندارد.

هیچ طرح جدیدی برای تغییر نحوه عرضه سوخت در فارس اجرا نمی‌شود

اکبری با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران تأمین سوخت مورد نیاز خود باشند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ طرح جدیدی برای تغییر نحوه عرضه سوخت در استان فارس در دستور کار نیست.

وی ادامه داد: چنانچه قرار باشد طرح جدیدی در این زمینه اجرا شود، موضوع ابتدا در شورای تأمین استان و با حضور استاندار، مسئولان امنیتی، انتظامی و سیاسی بررسی خواهد شد و قطعاً با پیوست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قبلی به مردم همراه خواهد بود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس تأکید کرد: بازخوردهای مردم نیز در اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت شهروندان است.

افزایش سقف سوخت‌گیری با کارت جایگاه نیز از ۲۰ لیتر به ۳۰ لیتر در فارس

اکبری با اشاره به ایجاد صف در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: برای مدیریت شرایط و تسهیل سوخت‌گیری شهروندان، سقف سوخت‌گیری با کارت جایگاه نیز از ۲۰ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش پیدا کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس تصریح کرد: تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نیز از حدود ۷۰۰ کارت به یک‌هزار و ۵۵۰ کارت افزایش یافته است و اکنون این تعداد کارت در سطح استان برای عرضه بنزین فعال هستند.