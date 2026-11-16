سرهنگ احمد آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام این دانش‌آموزان اظهار کرد: اردوهای راهیان نور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و پرورشی مدارس است و فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود.

وی افزود: هدف از اعزام دانش‌آموزان به مناطق جنگی در قالب این اردوها، آشنایی هرچه بیشتر با فداکاری رزمندگان و شهدای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است.

آقایی تصریح کرد: دانش‌آموزان در این اردو به مدت دو روز از مناطق عملیاتی شرهانی، قلاویزان و نقطه ایثار در شهرستان‌های مهران و دهلران بازدید می‌کنند.

فرمانده سپاه چرداول خاطرنشان کرد: این بازدیدها فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان از نزدیک با فضای جبهه‌ها و یادمان‌های شهدا آشنا شوند و فرهنگ مقاومت و ایستادگی را در وجود خود زنده نگه دارند.