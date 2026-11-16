به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با قاچاقچیان سوخت، مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مشکوک، از فعالیت چند محل در زمینه خرید و فروش و نگهداری سوخت خارج از شبکه رسمی توزیع مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، به محل‌های شناسایی‌شده اعزام شدند و در جریان بازرسی‌ها، سه مرکز غیرمجاز دپوی سوخت را شناسایی و فعالیت آن‌ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان ادامه داد: در بازرسی از این مراکز، مقادیری مخزن نگهداری سوخت کشف و معدوم شد و سه دستگاه کامیون نیز که در فرآیند خرید و فروش غیرقانونی سوخت فعالیت داشتند، توقیف شدند.

سرهنگ شریفی با اشاره به کشف ۳۶ هزار لیتر سوخت در این عملیات، تصریح کرد: سوخت‌های مکشوفه با هماهنگی قضایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاقچیان سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: برخورد با عوامل قاچاق و فعالیت‌های خارج از شبکه رسمی توزیع سوخت با جدیت ادامه دارد.