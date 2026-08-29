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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۲

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پارسیان

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پارسیان

پارسیان - فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مدارک قانونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید لاورچهو شهرستان پارسیان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6930795

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