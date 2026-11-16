خبرگزاری مهر- گروه استانها: فاطمه سادات عظیمی: در میان نهادهایی که کارکرد خود را نه در پشت میزهای اداری، بلکه در متن زندگی مردم تعریف کرده‌اند، بسیج سازندگی جایگاهی متفاوت دارد، مجموعه‌ای که فلسفه وجودی آن بر پیوند میان انگیزه‌های مردمی، روحیه جهادی و حل مسائل واقعی جامعه استوار شده است.



از روستاهای کم‌برخوردار و مناطق محروم گرفته تا عرصه‌های عمرانی، زیرساختی، اجتماعی و امدادی، گروه‌های جهادی در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند بخشی از نیازهای انباشته مردم را با تکیه بر توان، تخصص و مشارکت داوطلبانه خود پاسخ دهند.



بسیج سازندگی از همین منظر، صرفاً یک مجموعه اجرایی برای انجام پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه بستری برای به میدان آوردن ظرفیت‌هایی است که شاید در ساختارهای رسمی کمتر امکان بروز پیدا کنند.



جوانانی که در قالب گروه‌های جهادی گرد هم می‌آیند، متخصصانی که دانش خود را در اختیار مناطق کم‌برخوردار قرار می‌دهند، خیرانی که بخشی از سرمایه خود را به حل یک نیاز اجتماعی اختصاص می‌دهند و مردمی که با کمک‌های کوچک اما مستمر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اجزای یک منظومه خدمت‌رسانی را شکل می‌دهند که محور آن مردم هستند. در سیاست‌های جدید نیز بر نقش گروه‌های جهادی در محرومیت‌زدایی، توانمندسازی و مشارکت مردم در فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی تأکید شده است.



این رویکرد در استان قم نیز جلوه‌های متنوعی پیدا کرده است، از فعالیت‌های عمرانی و تعمیر و مرمت منازل نیازمندان گرفته تا کمک‌های مؤمنانه، تأمین جهیزیه، پشتیبانی از خانواده‌های کم‌برخوردار، آموزش نیروهای تخصصی و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق مختلف کشور.



آنچه در این میان اهمیت دارد، تنها حجم اقدامات نیست، بلکه شکل‌گیری شبکه‌ای از مردم، خیران، متخصصان و جهادگران برای پاسخ به نیازهایی است که گاه در ساده‌ترین شکل خود، مستقیماً با زندگی و معیشت خانواده‌ها پیوند خورده است.



برای بررسی ابعاد این حرکت و شناخت دقیق‌تر از مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و تجربه‌های بسیج سازندگی در استان قم، با سرهنگ علیرضا ایراندوست، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم به گفت‌وگو نشستیم، گفت‌وگویی درباره فلسفه و کارکرد این نهاد، نقش گروه‌های جهادی در میدان خدمت، ظرفیت مشارکت مردم و خیران و تلاش‌هایی که برای تبدیل فرهنگ مواسات و جهاد به خدمت ملموس و اثرگذار در جامعه صورت می‌گیرد.

ابتدا درباره رسالت و مأموریت سازمان بسیج سازندگی بفرمایید و اینکه این سازمان عمدتاً در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند؟



سازمان بسیج سازندگی از سال ۱۳۷۹ به فرمان امام شهید تشکیل شد و در آغاز، مأموریت اصلی آن ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان و دانش‌آموزان در ایام نوروز و تابستان و هدایت آنان به سمت فعالیت‌های جهادی در روستاها و مناطق محروم و مورد نیاز کشور بود.



این حرکت جهادی به‌تدریج توسعه پیدا کرد و در ادامه، بسیج سازندگی بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی و بازوی اجرایی توانمند در کنار استانداران و مسئولان استانی قرار گرفت و در حوزه‌های مختلف فنی و عمرانی از جمله آبرسانی، راهسازی، برق‌رسانی، آبخیزداری، احیای قنوات و سایر طرح‌های سازندگی وارد میدان شد.



امروز نیز در استان قم، سازمان بسیج سازندگی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، در بخش‌های متنوع عمرانی و فنی فعالیت می‌کند، اما رسالت بسیج سازندگی تنها به فعالیت‌های عمرانی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از مأموریت ما به حوزه مواسات، کمک مؤمنانه، مردم‌یاری و خدمت‌رسانی مستقیم به اقشار نیازمند جامعه اختصاص دارد.



در حوزه مواسات و کمک مؤمنانه چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنید؟



در حوزه مواسات، فعالیت‌های ما در قالب هشت کمیته اصلی دنبال می‌شود و موضوعاتی همچون تأمین جهیزیه، بسته‌های معیشتی، کمک‌های آموزشی و تأمین تجهیزات آموزشی، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، تعمیر و مرمت منازل نیازمندان، تأمین لوازم‌التحریر و تعمیر لوازم خانگی را دربرمی‌گیرد.



در این مسیر با مجموعه‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز تفاهم و همکاری داریم و تلاش می‌کنیم ظرفیت گروه‌های جهادی، خیران، بسیجیان و عموم مردم را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا خدمات مؤثرتر و گسترده‌تری به خانواده‌های نیازمند ارائه شود.



یکی از برنامه‌های مهم شما در این ایام، پویش «جهیزیه فاطمی» است. درباره این پویش و اهداف آن بیشتر توضیح دهید.



پویش «جهیزیه فاطمی» با توجه به ایام فاطمیه و در فاصله زمانی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا میلاد باسعادت ایشان شکل گرفته است و هدف این پویش، ترویج فرهنگ مواسات و فراهم‌کردن زمینه تأمین جهیزیه برای زوج‌های جوانی است که در آغاز زندگی مشترک با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.



این پویش در سطح ملی با هدف تأمین هزار سری جهیزیه راه‌اندازی شده و در استان قم نیز با مشارکت خیران، مجموعه‌های مردمی، ورزشکاران، بزرگان و عموم مردم در حال پیگیری است.



یکی از ویژگی‌های مهم این پویش، تأکید بر مشارکت آحاد مردم است و قرار نیست فقط چند خیر بزرگ وارد میدان شوند، بلکه اصل بر این است که هر فرد به اندازه توان خود در این کار خیر سهیم شود و همین کمک‌های کوچک در کنار یکدیگر به یک حرکت بزرگ اجتماعی تبدیل شود.

برای مشارکت مردم چه میزان کمک مالی در نظر گرفته شده و مردم چگونه می‌توانند در این پویش سهیم شوند؟



پیشنهاد ما این است که مردم به نیت امیرالمؤمنین(ع) مبلغ ۱۱۰ هزار تومان و به نیت حضرت فاطمه زهرا(س) مبلغ ۱۳۵ هزار تومان یا هر میزان که در توانشان است، در این پویش مشارکت کنند.



شاید مبلغ ۱۱۰ هزار تومان برای یک فرد رقم بزرگی نباشد، اما وقتی همین مبالغ کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، می‌تواند به یک سرمایه قابل توجه برای تأمین جهیزیه چندین زوج جوان تبدیل شود.



فلسفه این پویش نیز همین است، اینکه هرکس خود را یک قطره بداند و مجموعه این قطره‌ها در کنار یکدیگر دریایی از همدلی و کمک مؤمنانه را شکل دهند.



مردم می‌توانند کمک‌های خود را به حساب اعلام‌شده برای پویش «جهیزیه فاطمی» واریز کنند و در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند.



سهم استان قم در این پویش چقدر است و چه هدفی را برای قم دنبال می‌کنید؟



سهمی که برای استان قم در نظر گرفته شده، تأمین ۵۰ سری جهیزیه است، اما با توجه به ظرفیت بسیار خوب خیران، مردم و مجموعه‌های مختلف استان، هدف ما این است که این تعداد را افزایش دهیم و در مجموع بتوانیم ۱۰۰ سری جهیزیه برای زوج‌های جوان قمی تأمین کنیم.



در همین راستا با خیران و مجموعه‌های فعال در حوزه جهیزیه گفت‌وگوهایی انجام شده و حتی در دیداری که با نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی داشتیم، موضوع تأمین ۱۰۰ سری جهیزیه برای استان مطرح شد و امیدواریم با همراهی همه مجموعه‌ها این هدف محقق شود.



خرید اقلام جهیزیه نیز به‌صورت متمرکز و با همکاری مجموعه‌های مرتبط انجام می‌شود تا بتوانیم با استفاده از منابع جمع‌آوری‌شده، اقلام مورد نیاز را با کیفیت مناسب و مدیریت هزینه تأمین کنیم.



بسیج سازندگی در حوزه تأمین جهیزیه چه تجربه‌ای داشته و تاکنون چه تعداد جهیزیه به نوعروسان تحویل داده شده است؟



در هفت ماه نخست امسال، با کمک و مشارکت مردم توانستیم ۲۷۰ سری جهیزیه را به نوعروسان تحویل دهیم و در این زمینه با حدود ۱۰ مؤسسه خیریه فعال در حوزه تأمین جهیزیه هماهنگی داریم و یک ستاد مردمی جهیزیه نیز راه‌اندازی شده است.



در این ستاد، اطلاعات مربوط به نوعروسان و اقلامی که دریافت کرده‌اند ثبت می‌شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و اگر یک خانواده بخشی از اقلام جهیزیه را از یک مجموعه دریافت کرده باشد، سایر مؤسسات بتوانند نیازهای باقی‌مانده او را تأمین کنند.



نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این اقدامات با مشارکت مستقیم مردم انجام می‌شود و حداقل ۵۰ درصد منابع و کمک‌های مورد استفاده در این عرصه از سوی مردم تأمین شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فرهنگ مشارکت اجتماعی و کمک مؤمنانه در میان مردم همچنان ظرفیت بسیار بالایی دارد.



آیا فعالیت بسیج سازندگی در حوزه خدمت‌رسانی به نیازمندان تنها به تأمین جهیزیه محدود می‌شود؟



خیر، تأمین جهیزیه تنها یکی از عرصه‌های فعالیت ماست و یکی از اقدامات مهم سازمان بسیج سازندگی، تعمیر و مرمت منازل نیازمندان است که با همکاری کمیته امداد، سایر نهادهای حمایتی، پایگاه‌های بسیج، معتمدان محلی و ائمه جماعات مساجد، خانواده‌های نیازمند شناسایی می‌شوند.



پس از معرفی خانواده، بررسی اولیه و ارزیابی وضعیت منزل انجام می‌شود و در صورتی که خانواده واجد شرایط باشد، گروه‌های جهادی وارد مرحله اجرا می‌شوند.



در برخی موارد، یک گروه جهادی مسئولیت کامل یک منزل را برعهده می‌گیرد و بخشی از هزینه‌های مورد نیاز نیز از طریق خیران تأمین می‌شود و در بعضی پروژه‌ها ممکن است هزینه تعمیر و مرمت یک منزل به چند صد میلیون تومان برسد که با ترکیب ظرفیت بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و خیران، این کار انجام می‌شود.



استان قم به‌عنوان یکی از قطب‌های فعالیت‌های جهادی کشور شناخته می‌شود آیا گروه‌های جهادی قم در خارج از استان نیز فعالیت دارند؟



بله، استان قم از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه گروه‌های جهادی برخوردار است و به دلیل حضور طلاب، دانشجویان، متخصصان و نیروهای توانمند، گروه‌های جهادی قم در بسیاری از نقاط کشور حضور پیدا می‌کنند.



در تابستان امسال، گروه‌های جهادی قم به بیش از ۲۰ استان اعزام شدند و در مناطق مختلف کشور در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و پزشکی به مردم خدمت‌رسانی کردند. در سال گذشته نیز گروه‌های جهادی قم در حدود ۲۴ استان کشور حضور داشتند.



در حوزه پزشکی نیز تیم‌های توانمندی از دانشگاه علوم پزشکی در قالب گروه‌های جهادی فعالیت دارند و خدمات تخصصی خود را در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌کنند و این ظرفیت نشان می‌دهد که جهادگران قمی تنها برای خدمت‌رسانی در داخل استان آماده نیستند، بلکه هرجا نیاز به حضور آنان باشد، در میدان حاضر می‌شوند.



آموزش و توانمندسازی نیروهای جهادی چه جایگاهی در برنامه‌های سازمان بسیج سازندگی دارد؟



آموزش یکی از موضوعات مهم و زیربنایی در فعالیت‌های بسیج سازندگی است، زیرا اگر قرار باشد گروه‌های جهادی در حوزه‌های تخصصی وارد میدان شوند، باید از دانش و مهارت لازم برخوردار باشند.



در همین راستا با اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و مجموعه‌ای برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زیرمجموعه بسیج سازندگی شکل گرفته است تا نیروهای جهادی در رشته‌های مختلف آموزش ببینند.



برای نمونه، در حوزه انرژی خورشیدی، حدود ۱۵ تیم اجرایی برای نصب پنل‌های خورشیدی آموزش دیده‌اند و در حدود ۳۰ دستگاه اجرایی استان نیز طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان‌ها اجرا شده است، همچنین برنامه آموزش نیروهای مورد نیاز برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی و سایر فعالیت‌های فنی در حال پیگیری است.



در کنار این موضوع، آموزش‌های مرتبط با تعمیر و مرمت، فعالیت‌های عمرانی، رسانه، اشتغال و سایر حوزه‌های مورد نیاز گروه‌های جهادی نیز دنبال می‌شود تا جهادگران علاوه بر انگیزه و روحیه خدمت، از مهارت تخصصی لازم برای انجام مأموریت خود برخوردار باشند.



در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده عنوان کنید و چه پیامی برای مردم و خیران دارید؟



پیام من به مردم عزیز این است که همه ما می‌توانیم یک قطره باشیم و در کنار یکدیگر دریایی از خدمت و مواسات را شکل دهیم. بسیاری از کارهای بزرگی که امروز در حوزه خدمت‌رسانی انجام می‌شود، حاصل مشارکت‌های کوچک اما مستمر مردم است.



در پویش «جهیزیه فاطمی» نیز انتظار ما این نیست که مردم حتماً مبالغ بزرگی پرداخت کنند، هر فرد به اندازه توان خود می‌تواند در این حرکت سهیم باشد و حتی یک کمک کوچک نیز می‌تواند در کنار کمک‌های دیگران، بخشی از زندگی یک زوج جوان را در آغاز مسیر مشترکشان سامان دهد.



امیدواریم با مشارکت مردم، خیران، گروه‌های جهادی و همه مجموعه‌های همراه، بتوانیم تا میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) تعداد قابل توجهی جهیزیه برای زوج‌های نیازمند تأمین کنیم و گامی هرچند کوچک در مسیر ترویج فرهنگ مواسات، همدلی و مردم‌یاری برداریم.