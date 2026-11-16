به گزارش خبرنگار مهر، مانور مشترک آب و برق در راستای مدیریت بهینه مصرف و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز، صبح دوشنبه همزمان با سراسر کشور در همه شهرستان‌های استان اصفهان از محل شرکت آب منطقه‌ای آغاز شد.

این مانور با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، ارتقای اثربخشی اقدامات میدانی، صیانت از منابع آب زیرزمینی و تأسیسات مرتبط و همچنین حمایت از بهره‌برداران قانون‌مدار اجرا می‌شود.

۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز امروز مسدود می‌شود

حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مانور مشترک آب و برق مقرر شده هر هفته دوشنبه برگزار شود، اظهار کرد: امروز این مانور در استان اصفهان نیز همزمان با سایر استان‌ها برگزار شد و قرار است ۱۱۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شود.

وی افزود: این اقدام با هماهنگی نیروی انتظامی، مراجع قضایی و استانداری اصفهان و با حضور مدیران مرتبط آغاز شده و همکاران ما به شهرستان‌ها اعزام شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ابراز کرد: امید است با اجرای منظم این مانورها بتوانیم بخشی از اهداف مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز را محقق کنیم و در جلوگیری از فرونشست بحرانی زمین در استان نقش مؤثری داشته باشیم.

برخورد با انشعابات غیرمجاز برق همزمان با چاه‌ها

همچنین محمد مرادی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی ما با هماهنگی ضابطان قضایی و شرکت آب منطقه‌ای در محل حاضر می‌شوند تا نسبت به اعمال قانون و برخورد با چاه‌های غیرمجاز اقدام کنند.

وی ادامه داد: این موضوع از دو منظر اهمیت دارد؛ از یک سو به مدیریت بار الکتریکی و مصرف برق کمک می‌کند و از استفاده غیرمجاز از برق جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر به مدیریت منابع آب استان منجر خواهد شد.

تاکنون ۱۲ هزار و ۵۴۰ چاه غیرمجاز مسدود شده است

منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز شناسایی‌شده در سطح استان می‌تواند به پیشگیری از تشدید آثار فرونشست زمین کمک کند.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب استان گفت: ۹۸ درصد استان اصفهان تحت تأثیر کم‌آبی و خشکسالی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از ۳۵ دشت مطالعاتی استان، ۲۹ دشت با افت سطح آب‌های زیرزمینی و ۲۱ دشت با آثار فرونشست زمین مواجه هستند.

شیشه‌فروش افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۱۳ هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده و ۱۲ هزار و ۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی و مسدود شده است.

وی تاکید کرد: همکاری همه دستگاه‌ها برای ادامه این اقدامات و کنترل فرونشست زمین در استان ضروری است.