به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گرنداسلم به‌عنوان یکی از مسیرهای کسب سهمیه المپیک، در دو مرحله مقدماتی و نهایی، طی روزهای ۱۸ تا ۲۲ آذرماه به میزبانی چین و در شهر ووشی برگزار می‌شود.

مرحله مقدماتی این مسابقات طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد و تکواندوکارانی که موفق به کسب مدال طلا و نقره شوند، جواز حضور در مرحله نهایی را به دست خواهند آورد.

در مرحله نهایی که ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود، دارندگان مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در همین شهر ووشی برگزار شد، قهرمانان دو دوره گرنداسلم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و همچنین تکواندوکاران برتر رقابت‌های گرندپری رم، موجو، پاریس و آستانه (در مجموع ۱۰ تکواندوکار) به رقابت خواهند پرداخت.

از ایران، آرین سلیمی و ابوالفضل زندی جواز حضور در مرحله نهایی را در اختیار دارند و سایر تکواندوکاران باید در مرحله مقدماتی به میدان بروند و برای کسب مدال طلا یا نقره و صعود به مرحله نهایی تلاش کنند.

در بخش مردان، علی خوش‌روش، علی نجفی، علی‌اصغر علیمرادیان، علی‌اکبر ابراهیمی، امیررضا صادقیان، امیرسینا بختیاری، امیرعباس رهنما، امیرمحمد اشرافی، امیررضا غلامی، آرش وزیری، باربد جباری، مهدی رزمیان، امیرمحمد نصیراحمدی، یاسین ولیزاده، کیوان کاظمی، حامد اصغری، مهدی حاج موسایی، دانیال بزرگی، متین رضایی، محمدحسن پلنگ‌افکن، مهران برخورداری، صدیق رحیم‌نیا، سپهر فیاض‌زاده، رضا کلهر، رادین زینالی و محمدحسین یزدانی به‌عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات معرفی شده‌اند.

در بخش بانوان نیز ساینا خانعلی‌فرد، مهلا مؤمن‌زاده، معصومه رنجبر، شاپرک نجفی، هستی محمدی، نسترن ولیزاده، ناهید کیانی، آیناز نصیری، فرشته فتحی، ساغر مرادی، حنا زرین‌کمر و سارا صوفی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

پیام خانلرخانی، سجاد مردانی، مسعود حجی‌زواره، روح‌الله گودرزی و سلمان خواجه‌حسنی اعضای کادر فنی تیم مردان را تشکیل می‌دهند. همچنین مهروز ساعی، مریم شیرجهانی، شیما خلیل‌ارجمندی و زهرا حاجی‌وند به‌عنوان مربیان تیم ملی بانوان در این اعزام حضور خواهند داشت. خیرالله قلی‌زاده به‌عنوان پزشک و هادی ساعی به‌عنوان سرپرست، تیم ملی را همراهی می‌کنند.