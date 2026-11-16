به گزارش خبرنگار مهر، مجله «مدام» با انتشار اطلاعیه‌ای از طرح ویژه خود به مناسبت هفته کتاب خبر داد و اعلام کرد مجموعه هشت‌شماره‌ای این نشریه با تخفیفی بیش از ۳۰ درصد در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. این پیشنهاد در پاسخ به درخواست‌ها و پیگیری‌های مخاطبانی ارائه شده که علاقه‌مند به تکمیل آرشیو مجله هستند.

بر اساس این طرح، شماره‌های چهارم تا یازدهم مجله «مدام» در قالب یک بسته هشت‌جلدی عرضه می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت تنها یک قسط ۸۵۰ هزار تومانی، این مجموعه را تهیه کنند. همچنین امکان خرید اقساطی از طریق درگاه پرداخت اسنپ‌پی فراهم شده است تا مخاطبان برای تهیه مجموعه با سهولت بیشتری اقدام کنند.

طبق اعلام این مجله، پس از پرداخت قسط نخست، بسته شامل هشت شماره ورق‌نخورده به خریداران ارسال خواهد شد و مخاطبان می‌توانند مجموعه‌ای از شماره‌های پیشین نشریه را در کتابخانه خود داشته باشند.

در اطلاعیه «مدام» با اشاره به استقبال مخاطبان و درخواست‌های متعدد برای تهیه شماره‌های گذشته آمده است که این پیشنهاد پیش از افزایش ناگزیر قیمت شماره‌ها ارائه شده است. مسئولان این نشریه همچنین تأکید کرده‌اند که تخفیف در نظر گرفته‌شده فرصتی برای علاقه‌مندان است تا پیش از تغییر قیمت‌ها، آرشیو خود را با هزینه کمتری تکمیل کنند.

یکی از نکات قابل توجه این طرح، محدودیت تعداد بسته‌های عرضه‌شده است. بر اساس اعلام مجله «مدام»، تنها ۶۰ بسته هشت‌شماره‌ای برای این پیشنهاد ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین پس از اتمام این بسته‌ها، شماره چهارم مجله به مرحله چاپ‌تمام خواهد رسید و امکان تهیه آن از این طریق وجود نخواهد داشت. در ادامه نیز به دلیل محدودیت نسخه‌های باقی‌مانده و تغییر شرایط عرضه، قیمت شماره‌های پیشین افزایش پیدا می‌کند.

مجله «مدام» از مخاطبان خود دعوت کرده است برای تهیه این بسته و بهره‌مندی از تخفیف هفته کتاب، از طریق سایت این نشریه اقدام کنند یا با صفحه رسمی آن در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @modaam_magazine ارتباط بگیرند.

این طرح در حالی ارائه شده است که هفته کتاب فرصتی برای توجه بیشتر به کتاب‌خوانی، حمایت از نشریات و فراهم‌کردن امکان دسترسی مخاطبان به آثار و شماره‌های پیشین مجلات به شمار می‌رود. پیشنهاد «مدام» نیز با هدف همراهی با مخاطبان قدیمی و فراهم‌کردن امکان تکمیل آرشیو این نشریه، در قالب بسته‌ای محدود و با شرایط پرداخت اقساطی ارائه شده است.