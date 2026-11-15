به گزارش خبرنگار مهر، حسن جواهریان، شب یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های سالروز ورود امام رضا(ع) به یزد با اشاره به فعالیت کانون‌های خدمت رضوی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ کانون محلی و ۲۰ کانون تخصصی در شهرستان یزد فعالیت می‌کنند و خادمیاران رضوی با تعهد حداقل ۶ ساعت خدمت در هفته، ظرفیت‌های تخصصی خود را برای رفع نیازهای مردم به کار گرفته‌اند.

وی افزود: فعالیت خادمیاران تنها به توزیع بسته‌های معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه محرومیت‌زدایی، ترویج فرهنگ رضوی و گسترش نمادها و حال‌وهوای امام رضایی در جامعه سه محور اصلی فعالیت این مجموعه است.

جواهریان با اشاره به نقش کانون‌های محلی در شناسایی نیازمندان گفت: کانون‌های محلی وظیفه دارند نیازهای مردم هر منطقه را شناسایی و از طریق کانون‌های تخصصی برای رفع آن اقدام کنند. این نیازها در حوزه‌های مختلفی از جمله حقوق، آموزش، تعلیم و تربیت، مشاوره، مددکاری و ورزش تعریف شده است.

وی ادامه داد: شمار قابل توجهی از حقوقدانان و وکلا نیز به جمع خادمیاران رضوی پیوسته‌اند و آمادگی دارند خدمات مشاوره حقوقی و آموزشی مورد نیاز مردم محلات را به‌صورت تخصصی ارائه کنند.

اجرای طرح هشتم‌های امام رضایی در یزد

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد با تشریح برنامه‌های مستمر این مجموعه بیان کرد: طرح «هشتم‌های امام رضایی» یکی از برنامه‌های شاخص خادمیاران است که روز هشتم هر ماه در یکی از مناطق شهرستان یزد برگزار می‌شود.

جواهریان افزود: در این طرح، خادمیاران با تعهد به انجام اقدامات امام رضایی، تلاش می‌کنند خدماتی از جمله کمک به مسافران، ارائه تخفیف‌های ویژه، ترویج احادیث امام رضا(ع) و انجام کارهای خیر را در برنامه خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه این طرح به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شده است، تصریح کرد: خادمیاران در روز هشتم هر ماه در یکی از مناطق شهر گرد هم می‌آیند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدماتی، فضای معنوی و فرهنگ رضوی را در محلات گسترش می‌دهند.

جواهریان با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌ها گفت: در هشتم آبان‌ماه امسال، برنامه خادمیاران رضوی در منطقه رحمت‌آباد با حضور بیش از ۲ هزار نفر از مخاطبان برگزار شد.

پیوند فرهنگ رضوی با یاد و خاطره شهدا

وی از تلفیق برنامه‌های هشتم‌های امام رضایی با یادواره‌های شهدا خبر داد و گفت: تلاش شده است با پیوند دادن فرهنگ رضوی و بزرگداشت شهدا، برنامه‌ها از ظرفیت معنوی بیشتری برخوردار شوند و یاد و خاطره شهدا در کنار ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) زنده نگه داشته شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد همچنین با اشاره به برنامه‌های مناسبتی این مجموعه اظهار کرد: مناسبت‌های مرتبط با ولادت و شهادت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و امام جواد(ع) از جمله برنامه‌هایی است که در طول سال با مشارکت خادمیاران برگزار می‌شود.

بازخوانی مسیر تاریخی عبور امام رضا(ع) از یزد

جواهریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه بزرگداشت ورود امام رضا(ع) به یزد اظهار کرد: بر اساس منابع تاریخی، امام رضا(ع) در جریان هجرت از مدینه به مرو، از مسیرهایی عبور کردند که شهرها و مناطقی از جمله اهواز، شیراز، ابرکوه و یزد را در بر می‌گرفت.

وی افزود: اصل عبور امام رضا(ع) از مسیر یزد در منابع تاریخی مورد توجه قرار گرفته و این موضوع مبنای برگزاری مراسم سالروز ورود آن حضرت به این شهرستان قرار گرفته است.

جواهریان با اعلام زمان برگزاری این مراسم گفت: برنامه اصلی چهارشنبه ۲۷ آبان، ساعت ۱۵:۳۰ از گلزار شهدای یزد آغاز می‌شود و خادمیاران رضوی با حرکت در مسیر پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های بزرگداشت را تا نماز مغرب و عشا ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری این مراسم بیان کرد: رایزنی‌هایی با بازاریان و برخی مراکز تجاری شهر انجام شده است تا در این مناسبت، تخفیف‌های ویژه‌ای برای شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ رضوی در نظر گرفته شود که جزئیات آن پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد در پایان از اصحاب رسانه و مردم برای مشارکت در این مراسم دعوت کرد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره برنامه سالروز ورود امام رضا(ع) به یزد شد.