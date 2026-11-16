به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، امروز (دوشنبه، ۲۵ آبان) در نشست خبری با اشاره به اهمیت مدیریت و احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی، اظهار کرد: در رویکرد نوین مدیریت عمومی، ساختمان‌های دولتی و عمومی به‌عنوان دارایی‌های سرمایه‌ای و راهبردی تلقی می‌شوند؛ دارایی‌هایی که بیش از یک قرن عمر می‌کنند و نسل‌های متوالی از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: ارزش واقعی ساختمان‌ها صرفاً به هزینه ساخت آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ایمنی، بهره‌وری انرژی، مقاومت در برابر حوادث و سوانح طبیعی، قابلیت توسعه و هزینه‌های نگهداری نیز بخشی از ارزش‌های نهفته در این بناها محسوب می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بیان کرد: همین نگاه در کشور نیز وجود داشته و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مدیریت ساخت‌وساز ساختمان‌های دولتی و عمومی به یک متولی واحد و تخصصی نیاز دارد.

تکمیل طرح‌ها نیازمند تأمین منابع بیشتر است

وی یادآور شد: از سال ۱۳۴۳ و بر اساس قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن، وظیفه طراحی ساختمان‌های دولتی و عمومی به این وزارتخانه سپرده شد و در ادامه، در سال ۱۳۷۲ کشور به این جمع‌بندی رسید که برای احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی، سازمانی مستقل و متولی واحد ایجاد شود.

نوذرپور با تأکید بر ضرورت وجود یک سازمان تخصصی برای مدیریت ساخت‌وسازهای دولتی و عمومی، گفت: این روند تاریخی بیانگر آن است که کشور به یک سازمان واحد و تخصصی برای مدیریت این حوزه نیاز دارد.

وی با تشریح وضعیت اعتبارات پروژه‌های عمرانی این سازمان اظهار کرد: مجموع هزینه‌کرد برای پروژه‌هایی که در دستور کار قرار دارند و در حال احداث هستند، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

تخصیص ۳.۲ همت اعتبار برای پروژه‌های عمرانی

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های این سازمان در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه حدود ۸.۸ همت است که تاکنون ۳.۲ همت از این میزان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه تخصیص ۳.۲ همت از مجموع اعتبار ۸.۸ همتی، با توجه به شرایط و مشکلات کشور رقم نامناسبی نیست، تصریح کرد: با این حال، برای پیشبرد پروژه‌ها به همکاری و همراهی ویژه سازمان برنامه و بودجه نیاز داریم.

نوذرپور بیان کرد: نیاز اعتباری سازمان حتی بیش از میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده است و لازم است این موضوع در بودجه‌های سال آینده نیز مورد توجه قرار گیرد و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های ساختمانی دولتی و عمومی پیش‌بینی شود.

تکمیل ۵۲ پروژه عمرانی به ۲۲۰ همت اعتبار نیاز دارد

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۵۲ پروژه در دستور کار سازمان قرار دارد که بیش از ۳۰ پروژه از این تعداد مربوط به ساخت بیمارستان است. بر اساس ارقام مندرج در موافقت‌نامه‌ها، برای تکمیل تمامی این پروژه‌ها حدود ۴۷ همت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: با این حال، برآورد کارشناسی و بررسی دقیق و صحیح هزینه‌های مورد نیاز نشان می‌دهد که اعتبار لازم برای تکمیل این مجموعه پروژه‌ها بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده است و از نظر کارشناسی، حدود ۲۲۰ همت اعتبار برای به سرانجام رساندن تمامی این پروژه‌ها نیاز داریم.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در جریان جنگ، اظهار کرد: پس از آسیب‌دیدن این ساختمان، وزیر راه و شهرسازی از آن بازدید کرد و در پی این بازدید، دستور داده شد گروهی از مهندسان مشاور در رشته‌های مختلف از جمله معماری، شهرسازی، سازه و تأسیسات برای انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در این پروژه ورود کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در ادامه، پیگیری‌های لازم از سوی سازمان در دولت انجام شد و با همراهی صداوسیما مقرر شد اعتبار مورد نیاز این پروژه تأمین شود. پس از آن نیز مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید که بر اساس آن، اجرای این پروژه به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی واگذار شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان مجری مسئولیت طراحی و اجرای ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را بر عهده داشت؛ به این معنا که هم مطالعات و طراحی و هم عملیات اجرایی پروژه باید توسط این سازمان انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه در عمل روند دیگری در این پروژه شکل گرفته است، گفت: از آنجا که اعتبار پروژه از سوی سازمان برنامه و بودجه مستقیماً به صداوسیما ابلاغ شد، این سازمان خود نسبت به انتخاب مشاور و انجام مطالعات اقدام کرد و در حال حاضر نیز فرآیند مطالعاتی پروژه را دنبال می‌کند.

اعتبار بازسازی ساختمان شیشه‌ای مستقیماً به صداوسیما ابلاغ شد

نوذرپور با اشاره به اینکه مسئله اصلی به نحوه ابلاغ اعتبار پروژه بازمی‌گردد، تصریح کرد: مصوبه دولت به‌صراحت مسئولیت طراحی و اجرای ساختمان را به سازمان مجری واگذار کرده بود، اما اعتبار پروژه مستقیماً از سوی سازمان برنامه و بودجه به صداوسیما ابلاغ شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل، صداوسیما این امکان را برای خود ایجادشده دید که مستقیماً نسبت به انتخاب مشاور و پیمانکار اقدام کند و فرآیند طراحی و اجرای پروژه را پیش ببرد. در حال حاضر نیز عملاً همین اتفاق رخ داده و میان آنچه در مصوبه هیئت وزیران پیش‌بینی شده و آنچه در عمل در حال انجام است، نوعی ناهماهنگی شکل گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با مدیریت صداوسیما، اظهار کرد: ما در چندین نوبت با مدیریت این سازمان مکاتبه کرده و درخواست کرده‌ایم اجرای پروژه در چارچوب مصوبه هیئت وزیران انجام شود. مصوبه دولت در این زمینه کاملاً روشن است و مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را به سازمان مجری واگذار کرده است؛ بنابراین بر اساس این مصوبه، پروژه باید توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی انجام شود، در حالی که در عمل، صداوسیما خود در حال پیشبرد فرآیند اجرای پروژه است.

وی با تأکید بر تخصصی بودن مأموریت سازمان مجری گفت: این سازمان اساساً برای انجام چنین مأموریت‌هایی شکل گرفته است. سازمان مجری مجموعه‌ای تخصصی است که سال‌ها در حوزه طراحی و اجرای ساختمان‌های دولتی و عمومی فعالیت کرده و از تجربه و دانش فنی انباشته قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.

نوذرپور بیان کرد: مصوبات هیئت وزیران چارچوب مشخصی را برای اجرای این پروژه تعیین کرده و بر اساس آن، سازمان مجری باید مسئولیت طراحی و اجرای ساختمان را بر عهده بگیرد. با این حال، به دلیل اینکه اعتبار پروژه در اختیار صداوسیما قرار گرفته، این سازمان تصمیم گرفته است خود فرآیند طراحی و اجرا را دنبال کند.

مصلای تهران با پیشرفت ۸۳ درصدی به شورای سیاست‌گذاری واگذار شد

وی یادآور شد: پروژه مصلای تهران یکی از پروژه‌های مهم سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی بود که طی سال‌های گذشته دولت اعتبارات قابل توجهی برای آن هزینه کرده و اقدامات مختلفی با هدف پیشبرد و تکمیل آن انجام داده است. بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این پروژه نیز توسط سازمان مجری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: با این حال، در نیمه سال گذشته و بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری مصلای تهران، این پروژه در حالی که به پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی رسیده بود، از سازمان مجری خارج و در اختیار شورای سیاست‌گذاری و مجموعه مربوط به مصلا قرار گرفت.

تکمیل می‌شود…