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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

۷ بیمارستان تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

۷ بیمارستان تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از تکمیل ۷ بیمارستان و مرکز درمانی تا پایان سال خبر داد و گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه های بیمارستانی ۹۱ درصد برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، از اجرای ۳۳ پروژه ساختمانی در حوزه سلامت شامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سال جاری خبر داد و گفت: از میان این پروژه‌ها که در نقاط مختلف کشور در حال اجراست، ۷ بیمارستان و مرکز درمانی تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداران تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های درمانی افزود: ساختمان الحاقی بیمارستان آموزشی تربت‌حیدریه با ظرفیت ۴۴ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد، بیمارستان آموزشی جایگزین کرج با ظرفیت ۲۶۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد و بیمارستان آموزشی رشت با ظرفیت ۴۰۰ تخت و پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد، از جمله پروژه‌هایی هستند که در برنامه تحویل سال جاری قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بیمارستان ۳۴۱ تختی ساری با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد و طرح توسعه بیمارستان جایگزین لنگرود با ظرفیت ۸۵ تخت و پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصد نیز در فهرست پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و تحویل در سال جاری قرار دارند.

نوذرپور با اشاره به دیگر پروژه‌های درمانی قابل تحویل اظهار کرد: ساختمان آموزشی بیمارستان مراغه قدیم و بیمارستان ۹۸ تختی تالش نیز از دیگر مراکز درمانی هستند که در برنامه تحویل سال جاری سازمان قرار دارند. بیمارستان ۹۸ تختی تالش به پیشرفت فیزیکی صددرصد رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، تاکنون بیش از ۴۵۵ پروژه عمرانی با زیربنایی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار مترمربع و همچنین ۴۰ طرح مطالعاتی و پژوهشی توسط این سازمان اجرا شده است.

از مهم‌ترین پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی این سازمان می‌توان به احداث و تکمیل ۲۵۳ فضای آموزشی و درمانی با زیربنای بیش از ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار مترمربع و ظرفیت مجموع ۲۴ هزار و ۶۴۸ تخت اشاره کرد.

همچنین احداث ۱۷۱ فضای اداری و آموزشی با زیربنای ۶۲۱ هزار و ۳۴۳ مترمربع، احداث ۹ فضای آموزشی با زیربنای ۱۱۸ هزار و ۱۶۸ مترمربع و اجرای ۱۳ پروژه ویژه با زیربنای ۳۲۳ هزار و ۳۹۱ مترمربع، از دیگر اقدامات این سازمان به شمار می‌رود که اجرا و به بهره‌برداران تحویل داده شده‌اند.

کد مطلب 6974397
زهره آقاجانی

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