احداث بیمارستان ۱۶۰ تختی بهارستان اصفهان به سازمان مجری واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از واگذاری عملیات احداث بیمارستان ۱۶۰ تختی شهر جدید بهارستان در استان اصفهان به این سازمان خبر داد و گفت: این پروژه با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی واگذار شده است.

وی افزود: تأمین بخشی از منابع مالی این بیمارستان از سوی شرکت عمران شهر جدید بهارستان، موجب می‌شود اجرای این پروژه به عنوان یک موضوع درون‌وزارتخانه‌ای دنبال شود که می‌تواند در تسریع روند اجرای آن تأثیر مثبتی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به تأکید دولت و وزیر راه و شهرسازی بر تأمین خدمات پشتیبان مسکن در شهرهای جدید، بیان کرد: خدمات درمانی از جمله خدمات روبنایی مورد نیاز ساکنان شهرهای جدید است و دولت بر تأمین این خدمات برای پاسخگویی به نیازهای جمعیتی تأکید دارد.

نوذرپور ادامه داد: با توجه به اهمیت احداث مراکز درمانی در شهرهای جدید و تأکید دولت بر توسعه خدمات روبنایی، بیمارستان ۱۶۰ تختی بهارستان توسط سازمان مجری در این شهر جدید احداث خواهد شد.

۶۰ درصد اعتبار بیمارستان از طریق تهاتر زمین تأمین می‌شود

وی درباره نحوه تأمین مالی این پروژه گفت: ۶۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای احداث بیمارستان از سوی شرکت عمران شهر جدید بهارستان و در قالب واگذاری زمین و به شکل تهاتر تأمین خواهد شد و باقیمانده اعتبار نیز از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: برای تسریع در اجرای پروژه، تلاش می‌شود از ظرفیت خیرین، مولدسازی و تسهیلات ماده ۵۶ نیز برای تأمین اعتبار ساخت این بیمارستان استفاده شود.

نوذرپور در پایان از همراهی مجلس برای کمک به احداث بیمارستان بهارستان به عنوان یکی از مطالبات مردمی این شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: شهر جدید بهارستان بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و نزدیک‌ترین بیمارستان به این شهر در اصفهان و در فاصله ۱۸ کیلومتری قرار گرفته است.