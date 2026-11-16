به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در سفر سه‌روزه به چین که به دعوت مرکز جهانی چین‌شناسی از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه انجام شد، در بیست‌وچهارمین همایش تبادلات بین‌المللی متخصصان چین در شانگهای شرکت کرد.

در این سفر، دکتر محمدحسین امید با دکتر جین لی، رئیس دانشگاه فودان، و دکتر دوان پنگ، رئیس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU)، دیدار و درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان دانشگاه تهران و این دو دانشگاه معتبر چین گفت‌وگو کرد.

در این همایش که با حضور رؤسای دانشگاه و شخصیت‌های علمی از ۴۲ کشور جهان برگزار شد، موضوعاتی نظیر همکاری دانشگاه‌ها در چارچوب کشورهای جنوب جهانی، تبادل فرهنگی و علمی، مطالعات چین، ترویج متون و میراث تمدنی و یادگیری متقابل میان تمدن‌های شرق و غرب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این همایش، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین و نقش جاده ابریشم در پیوند تمدنی دو کشور، بر ضرورت تبدیل این میراث مشترک به همکاری‌های علمی و دانشگاهی معاصر تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌هایی نظیر زبان‌شناسی، روابط بین‌الملل، مهندسی و فناوری، محیط‌زیست و مدیریت منابع آب، بر ضرورت عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های موجود و تعریف برنامه‌های اجرایی مشترک میان دانشگاه‌های ایران و چین تأکید کرد.

امید همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران در همکاری‌های علمی بین‌المللی و مسئولیت این دانشگاه در دبیرخانه ملی شبکه دانشگاهی بریکس، بر اهمیت تقویت همکاری‌های علمی میان کشورهای جنوب جهانی تأکید کرد.

از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این سخنرانی، میزبانی دانشگاه تهران از نخستین شعبه مرکز جهانی چین‌شناسی در ایران بود؛ پیشنهادی که زمینه‌ساز توسعه مطالعات چین و گسترش شناخت متقابل فرهنگی و علمی میان دو کشور خواهد شد.

دیدار با رئیس دانشگاه فودان؛ تأکید بر عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه و تبادل استاد و دانشجو

در این سفر، رئیس دانشگاه تهران با دکتر جین لی، رئیس دانشگاه فودان و جمعی از مسئولان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه دیدار کرد. این نشست نخستین دیدار رسمی رؤسای دو دانشگاه پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری در سال گذشته بود و با هدف بررسی راهکارهای تبدیل توافق‌های پیشین به برنامه‌های اجرایی برگزار شد.

در این دیدار، طرفین بر آغاز تبادل استاد و دانشجو و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف علمی تأکید کردند. همچنین، در اجرای تفاهم‌نامهٔ امضاشده با دانشگاه فودان در سال گذشته، که طی آن مقرر شده بود همکاری‌های دو دانشگاه تقویت شده و تبادل استاد صورت گیرد، دانشگاه تهران همکارانی را که بعد از فراخوان در سطح دانشگاه تهران علاقه‌مند به همکاری در موضوعاتی با دانشگاهیان چین بودند مشخص و برای انجام پروژه‌های مشترک با این دانشگاه معرفی نمود و قرار است متقابلاً دانشگاه فودان نیز محققان خود را مشخص نماید تا همکاری در موضوعات مشترک و مورد علاقه اجرایی شود.

در این دیدار، همچنین درباره فراهم‌کردن فرصت حضور دانشجویان ایرانی در دوره‌های آموزشی و مدارس تابستانی دانشگاه فودان و بهره‌گیری از ظرفیت برنامه بورسیه مشترک دوره دکتری با مشارکت دانشگاه‌های فودان، شانگهای جیاتونگ و تونگجی نیز گفت‌وگو شد.

در پایان این دیدار، رئیس دانشگاه تهران از رئیس دانشگاه فودان برای سفر به ایران و بازدید از دانشگاه تهران دعوت کرد.

توسعه همکاری با دانشگاه زبان و فرهنگ پکن؛ از تبادل استاد تا تأسیس مرکز مطالعات چین

رئیس دانشگاه تهران، در این سفر، هم‌چنین با دکتر دوان پنگ ، رئیس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU)، و جمعی از مسئولان این دانشگاه دیدار و درباره توسعه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرف چینی آمادگی خود را برای میزبانی از استادان دانشگاه تهران در پردیس‌های جدید این دانشگاه در هاینان و شیونگ‌آن به‌منظور تدریس به زبان انگلیسی در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ و تاریخ ایران، تاریخ غرب آسیا و مطالعات منطقه‌ای اعلام کرد. همچنین، بر گسترش همکاری در زمینه آموزش زبان چینی و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی تأکید شد. حمایت علمی و پشتیبانی معنوی دانشگاه تهران از مراکز ایران‌شناسی در چین از دیگر موارد توافق‌شده بین طرفین بود.

از دیگر محورهای مورد توافق این دیدار، همکاری برای تأسیس مرکز مطالعات چین در دانشگاه تهران، تبادل منابع علمی و کتاب‌های فارسی و چینی و ایجاد بخش ویژه‌ای در کتابخانه دانشگاه زبان و فرهنگ پکن برای معرفی آثار اهدایی دانشگاه تهران بود. همچنین، مقرر شد نمایندگان دو دانشگاه، پیگیری و اجرای تفاهم‌نامه‌های موجود و آغاز برنامه‌های عملی همکاری را مستقیم دنبال کنند.

این سفر و دیدارهای انجام‌شده را می‌توان گامی مؤثر در مسیر توسعه روابط علمی و دانشگاهی دانشگاه تهران با دانشگاه‌های معتبر چین دانست؛ رویکردی که با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مشترک، در پی تبدیل زمینه‌های همکاری به برنامه‌های اجرایی و پایدار در حوزه آموزش، پژوهش و تبادل علمی است.

گفتنی است دکتر امین بذرافشان، عضو هیأت علمی گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی دانشگاه تهران و رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در چین و دکتر فرازی، سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین، رئیس دانشگاه تهران را در این سفر همراهی می‌کردند.