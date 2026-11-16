به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم جمشیدی، ظهر دوشنبه، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی ویژه‌برنامه‌های هفته بسیج، با اشاره به اهمیت گرامیداشت این هفته اظهار داشت: برنامه‌های این هفته باید با رویکردی عملیاتی و اثربخش و با مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان برگزار شود و اقدامات میدانی، خدمت‌رسانی به مردم و تکریم خانواده‌های معظم شهدا در اولویت قرار گیرد.



وی افزود: برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در بخش مرکزی، تجلیل از بسیجیان در بخش جلیل‌آباد، اجرای برنامه‌های ورزشی بومی و محلی، پویش «نه به پلاستیک»، گلباران مزار مطهر شهدا، دیدار و تجلیل از مادران و همسران معظم شهدا و برگزاری محفل ادبی با حضور شاعران و نویسندگان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار پیشوا همچنین از اجرای طرح «هم‌کلاسی سلام» با همکاری سپاه خبر داد و گفت: در قالب این طرح، کمک‌های آموزشی و حمایتی میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.



جمشیدی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به بهره‌برداران بخش کشاورزی و توزیع رایگان سموم موردنیاز کشاورزان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج است.



وی در پایان بر ضرورت تعامل، هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب برنامه‌ها تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال مجموعه‌های شهرستان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته بسیج شد.