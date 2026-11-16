نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این هیئت با هدف بررسی و پیگیری موضوع سرشماری نفوس و مسکن و ارزیابی شرایط جمعیتی جزیره خارگ وارد این منطقه شده است.

وی با اشاره به ثبت جمعیت هشت هزار و ۱۳۶ نفری خارگ در آخرین سرشماری افزود: آمار دقیق و به‌روز جمعیت، یکی از شاخص‌های مهم در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی و پیگیری مطالبات جزیره است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و جایگاه راهبردی این جزیره، انعکاس دقیق وضعیت جمعیتی خارگ در فرآیند سرشماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.