به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب با اشاره به ضرورت تحول در برنامه‌های تغذیه زائران اظهار کرد: نمی‌توان برای دو سال متوالی و به طریق اولی برای یک دهه، برنامه غذایی یکسانی در نظر گرفت؛ چراکه مخاطبان ما هر سال تغییر می‌کنند و از استان‌ها و مناطق مختلف کشور با ذائقه‌ها و عادت‌های غذایی متفاوت در این سفر حضور می‌یابند.

وی با بیان خاطراتی از بازدیدهای روزانه خود از هتل‌های محل اسکان زائران افزود: گاهی مشاهده می‌شد غذایی با زحمت فراوان تهیه شده، اما زائر حتی از بخش‌هایی از آن استفاده نمی‌کند. در مقابل، برخی زائران از شهر خود نان خشک به همراه آورده بودند تا غذای مورد علاقه‌شان را مصرف کنند. این مشاهدات نشان می‌دهد که باید برای ذائقه‌های متنوع زائران برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

ضرورت پیشگیری و آموزش سلامت پیش از ثبت‌نام

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در ادامه با اشاره به ضرورت بازمهندسی نظام سلامت زائران گفت: نباید منتظر بمانیم تا افراد ثبت‌نام کنند و پس از آن در فرایند معاینات پزشکی، برخی از آنان از سفر محروم شوند؛ بلکه باید از مدت‌ها قبل برای ارتقای سلامت و اصلاح سبک زندگی متقاضیان برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: بخشی از افرادی که امروز به دلیل مشکلات جسمانی از سفر حج بازمی‌مانند، می‌توانند با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، کنترل بیماری‌هایی مانند دیابت و کاهش وزن، شرایط جسمانی خود را بهبود ببخشند و از این فرصت معنوی محروم نشوند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی عمومی در تحقق این هدف اظهار کرد: لازم است مسئولان حوزه حج و زیارت با حضور مستمر در رسانه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، مردم را از سال‌ها قبل نسبت به اهمیت آمادگی جسمانی و اصلاح سبک زندگی آگاه کنند. باید به مردم گفته شود که برخی محدودیت‌های پزشکی برای حفظ سلامت خود زائران است، اما می‌توان با برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع، شمار قابل توجهی از افراد را برای حضور در این سفر آماده کرد.

وی البته یادآور شد: برخی بیماری‌ها و شرایط جسمانی، از جمله مواردی که حتی کشور میزبان نیز اجازه حضور این افراد را نمی‌دهد، با چنین برنامه‌هایی قابل رفع نیست؛ اما نباید از ظرفیت پیشگیری و درمان در سایر موارد غافل شد.

سبک زندگی سالم؛ راهکاری برای کاهش نیاز به دارو و درمان

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به تأثیر اصلاح سبک زندگی بر سلامت جسمی زائران خاطرنشان کرد: آموزش سبک زندگی سالم و تغذیه صحیح می‌تواند نیاز افراد به پزشک و دارو را کاهش دهد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی در زمینه تغذیه و سلامت گفت: در تعالیم اسلامی بر پرهیز از پرخوری و رعایت اعتدال در غذا خوردن تأکید شده است. یکی از نمونه‌های سبک زندگی سالم، آن است که انسان تنها هنگام احساس گرسنگی غذا بخورد و پیش از سیری کامل از سفره برخیزد. این آموزه‌ها می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مناسب به زائران ارائه شوند.

عافیت؛ مفهومی فراتر از سلامت جسمانی

وی افزود: عافیت مفهومی فراگیرتر از سلامت جسمانی دارد و سلامت روح، روان، زندگی و معیشت انسان را نیز در بر می‌گیرد. ممکن است فردی از نظر جسمانی سالم باشد، اما به دلیل پریشانی‌های روحی و روانی از عافیت کامل برخوردار نباشد.

لزوم آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌های حج

وی افزود: لازم است از هم‌اکنون درباره شرایط زائران در سال‌های آینده، حتی سال ۱۴۱۰، مطالعه و پیش‌بینی داشته باشیم. تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد که ممکن است یک بیماری فراگیر، برای مدت طولانی برنامه‌های حج و زیارت را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید برای شرایط پیش‌بینی‌نشده و بحران‌های احتمالی نیز آمادگی داشته باشیم.

ضرورت عبور از رتبه‌بندی به سمت خدمات متناسب با ویژگی‌های زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه رتبه‌بندی و دسته‌بندی زائران گفت: این اقدامات تأثیرگذار است، اما باید یک گام فراتر برویم؛ چراکه زائران از نظر سن، وضعیت جسمانی، بیماری‌ها، توان حرکتی و شرایط فردی یکسان نیستند.

وی با اشاره به تفاوت نیازهای زنان و مردان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای اظهار کرد: نمی‌توان برای همه زائران برنامه‌ای یکسان در نظر گرفت. حتی در برنامه‌ریزی برای انجام مناسک نیز باید شرایط جسمانی و توان افراد مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه‌های اجرایی در انتقال زائران

مه‌ریزی برای انجام مناسک عمره گفت: در برخی موارد، بحث‌هایی درباره زمان مناسب انجام اعمال، به‌ویژه شب یا صبح، مطرح می‌شد. بررسی تجربه‌ها نشان می‌داد که برای زائر جوان و سرحال، انجام اعمال در شب می‌تواند مناسب‌تر باشد، اما برای سالمندان و افراد خسته بهتر است فرصتی برای استراحت در نظر گرفته شود و پس از نماز صبح و صرف صبحانه، برای انجام اعمال آماده شوند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تأکید کرد: استفاده از تجربه‌های میدانی، توجه به تفاوت‌های فردی و طراحی برنامه‌های متناسب با شرایط زائران، می‌تواند کیفیت خدمات حج را ارتقا دهد.

وی بر ضرورت استمرار این رویکرد و نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های حوزه حج و زیارت تأکید کرد.