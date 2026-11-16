به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله مرادی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهدای لردگان ساعت ۳ بامداد حین گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر، خودرویی را مشاهده کردند که سرنشینان آن در حال قطع و سرقت سیم‌های برق بودند.

وی افزود: مأموران بلافاصله برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند که در جریان این عملیات، یکی از متهمان دستگیر شد و ۲ نفر دیگر با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند.فرمانده انتظامی لردگان ادامه داد: در جریان تعقیب و گریز و با استفاده از سلاح گرم، ۲ متهم فراری نیز دستگیر شدند و خودروی آنان به همراه ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت توقیف شد.

مرادی با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۵ فقره سرقت سیم برق در برابر مستندات پلیس، تصریح کرد: در بازرسی از آنان ۲۰۰ متر سیم برق مسروقه کشف شد.

وی با بیان اینکه یکی از سارقان در جریان این عملیات مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد، خاطرنشان کرد: ۲ نفر از اعضای این باند روانه زندان شده‌اند و پیگیری برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و تکمیل پرونده ادامه دارد.