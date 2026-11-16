به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاماسب بهمنیار صبح دوشنبه در نشست محله‌محور با قدردانی از دغدغه‌مندی و تلاش فعالان اجتماعی اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی در سراسر استان، به‌ویژه شهر یاسوج، سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیب‌های اجتماعی در محلات افزود: امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، شناسایی و مقابله با آسیب‌هایی است که جوانان و نوجوانان را تهدید می‌کند و در برخی محلات، به‌ویژه مناطق حاشیه‌نشین، زمینه بروز و گسترش آن‌ها وجود دارد.

معاون اجتماعی سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد با تأکید بر نقش معتمدان و ریش‌سفیدان در کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: افراد اثرگذار در محلات باید با هم‌افزایی، همکاری و حضور میدانی، برای حمایت از جوانان و نوجوانان در معرض آسیب تلاش کنند و در این مسیر نباید هیچ‌گونه تعارف و کوتاهی وجود داشته باشد.

بهمنیار همچنین با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت و ترویج ازدواج گفت: در این حوزه‌ها نیز باید اقدامات گسترده و هدفمندی انجام شود و کنشگران اجتماعی، مددکاران و مطالبه‌گران با حضور مؤثر در میدان، زمینه ارائه خدمات حمایتی و فرهنگ‌سازی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تقویت فعالیت‌های اجتماعی در محلات و توجه به مسائل و نیازهای واقعی مردم می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر داشته باشد.

معاون اجتماعی سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه توسعه محلات تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی و تغییر چهره شهرها محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: طرح‌های توسعه شهری در سال‌های آینده اجرا خواهند شد و سیمای شهرها تغییر خواهد کرد، اما اولویت امروز باید توجه به مسائل اجتماعی و تلاش برای نجات جوانان و نوجوانانی باشد که آینده‌سازان این سرزمین هستند.

سرهنگ بهمنیار تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه اجتماعی و فرهنگی محلات و استفاده از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و گروه‌های مردمی، ضرورتی انکارناپذیر برای ساختن آینده‌ای بهتر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان است.