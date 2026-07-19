به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاماسب بهمنیار ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آسیبپذیریهای اجتماعی، اظهار کرد: توسعه سرمایه اجتماعی از الزامات هر جامعه برای کاهش آسیبپذیری است و برای مقابله با چالشهای پیشرو باید آسیبپذیریهای اجتماعی بهصورت دقیق شناسایی و مدیریت شوند.
وی با بیان اینکه تنشهای اقتصادی و زیستمحیطی از مهمترین عوامل ایجاد فشارهای روانی و اجتماعی در جامعه هستند، افزود: کاهش این آسیبها نیازمند تقویت ظرفیتهای محلی، افزایش مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از توان گروههای مردمی است.
معاون اجتماعی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد رفتارهای سازگارانه را از مهمترین مؤلفههای ارتقای تابآوری اجتماعی دانست و تصریح کرد: این رفتارها به افراد کمک میکند تا در شرایط دشوار، ثبات عاطفی، توانایی حل مسئله و تعاملات اجتماعی خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: حل تعارض، خودمراقبتی و استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان و ریشسفیدان محلات و روستاها از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه به شمار میرود.
سرهنگ بهمنیار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و گروههای اجتماعی، به اقدامات بسیج در حوزه خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت: حضور میدانی و مستمر سپاه و بسیج در کنار مردم و کمک به دولت در سطح استان تداوم دارد و در همین راستا، ۳۰ محله کرامت، ۱۴ مرکز مشاوره تخصصی و ۴۵ گروه «سفیران مهر و هدایت» در مرکز استان و شهرستانها بهصورت فعال در حال خدمترسانی به هموطنان هستند.
وی با تأکید بر اینکه بسیج همواره پشتیبان دولت و یاور مردم در عرصههای مختلف بوده است، اضافه کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود در محلات و شبکههای اجتماعی محلی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه ایفا کند.
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