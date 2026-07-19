  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

فعالیت ۳۰ محله کرامت»برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی در کهگیلویه وبویراحمد

فعالیت ۳۰ محله کرامت»برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-معاون اجتماعی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم‌اکنون ۳۰ محله کرامت، ۱۴ مرکز مشاوره تخصصی و ۴۵ گروه «سفیران مهر و هدایت» در سطح مرکز استان و شهرستان‌ها به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاماسب بهمنیار ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب‌پذیری‌های اجتماعی، اظهار کرد: توسعه سرمایه اجتماعی از الزامات هر جامعه برای کاهش آسیب‌پذیری است و برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو باید آسیب‌پذیری‌های اجتماعی به‌صورت دقیق شناسایی و مدیریت شوند.

وی با بیان اینکه تنش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشارهای روانی و اجتماعی در جامعه هستند، افزود: کاهش این آسیب‌ها نیازمند تقویت ظرفیت‌های محلی، افزایش مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از توان گروه‌های مردمی است.

معاون اجتماعی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد رفتارهای سازگارانه را از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای تاب‌آوری اجتماعی دانست و تصریح کرد: این رفتارها به افراد کمک می‌کند تا در شرایط دشوار، ثبات عاطفی، توانایی حل مسئله و تعاملات اجتماعی خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: حل تعارض، خودمراقبتی و استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان و ریش‌سفیدان محلات و روستاها از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه به شمار می‌رود.

سرهنگ بهمنیار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و گروه‌های اجتماعی، به اقدامات بسیج در حوزه خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت: حضور میدانی و مستمر سپاه و بسیج در کنار مردم و کمک به دولت در سطح استان تداوم دارد و در همین راستا، ۳۰ محله کرامت، ۱۴ مرکز مشاوره تخصصی و ۴۵ گروه «سفیران مهر و هدایت» در مرکز استان و شهرستان‌ها به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.

وی با تأکید بر اینکه بسیج همواره پشتیبان دولت و یاور مردم در عرصه‌های مختلف بوده است، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات و شبکه‌های اجتماعی محلی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کند.

کد مطلب 6892585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها