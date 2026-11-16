به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت مدیریت شهری در نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: ۱۰ قطعه زمین با ارزش تقریبی ۶۲۰ میلیارد تومان برای احداث مدرسه اختصاص یافته است.

وی افزود: مکان‌یابی این اراضی براساس اعلام نیاز و تأیید مدیریت آموزش‌وپرورش، سرانه آموزشی محلات و با رویکرد توزیع عادلانه فضاهای آموزشی انجام شده و مناطق کم‌برخوردار در این برنامه مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

شهردار پاکدشت با بیان اینکه مدیریت شهری ساخت دو مدرسه را نیز بر عهده گرفته است، گفت: نخستین مدرسه در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۲۶ مترمربع در چهار طبقه در حال ساخت است و ظرفیت پذیرش ۷۳۵ دانش‌آموز را خواهد داشت.

شکرزاده ادامه داد: این مجموعه آموزشی شامل ۲۱ کلاس ۵۰ مترمربعی، آزمایشگاه‌های علوم، اتاق سمعی و بصری، کارگاه رایانه، مخزن کتابخانه، سالن مطالعه و سالن چندمنظوره‌ای به مساحت ۴۰۰ مترمربع خواهد بود.

وی افزود: این مدرسه در مجاورت بلوار تازه‌احداث شهدای کارگر و با هدف توزیع متوازن خدمات آموزشی، تسهیل تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها و کاهش بار ترافیکی معابر پیرامونی احداث می‌شود.

شهردار پاکدشت درباره دومین پروژه گفت: مدرسه دوم با کاربری استعدادهای درخشان، در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۱۵۳ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۸۱۲ مترمربع در چهار طبقه پیش‌بینی شده و مراحل طراحی آن در دست انجام است. این مدرسه ظرفیت پذیرش ۵۴۰ دانش‌آموز را خواهد داشت.

شکرزاده افزود: در طرح این مدرسه، ۱۸ کلاس ۴۵ مترمربعی و دو سالن اجتماعات چندمنظوره به مساحت حدود ۶۰۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه‌های شیمی و فیزیک و دو فضای کارگاهی برای کاربری‌هایی مانند لابراتوار زبان، با مساحت حدود ۲۲۵ مترمربع، از دیگر فضاهای پیش‌بینی‌شده این مجموعه است. همچنین مخزن کتابخانه و دو سالن مطالعه به مساحت ۲۰۰ مترمربع، بخش‌های اداری، نمازخانه و فضای سرایداری در طرح لحاظ شده است.

شهردار پاکدشت تأکید کرد: این مدارس براساس استانداردهای روز و با تجهیزات آموزشی جدید ساخته می‌شوند تا ضمن افزایش سرانه آموزشی، محیطی مناسب برای یادگیری و پرورش دانش‌آموزان پاکدشت فراهم شود.