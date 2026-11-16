به گزارش خبرنگار ما از البرز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار «نادر ادیبی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز از آغاز فرآیند تولید پروژه سینمایی تیمسار در معاونت هنری سینمایی این اداره کل خبر داد و اظهار داشت: پس از تجربه موفق تولید انیمیشن سینمایی حاج غلام به عنوان نخستین اثر سینمایی بلند تولید شده با هوش مصنوعی در ایران، دو پروژه سینمایی دیگر درباره شهدا و قهرمانان دفاع مقدس با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز در حال تولید است .

وی با بیان اینکه فیلم سینمایی تیمسار، پس از حاج غلام دومین اثر سینمایی بلند کشور است که صد در صد با هوش مصنوعی در حال تولید است، افزود : هوش مصنوعی در حال تحول صنعت تولید محتوا در دنیا است خوشبختانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز با پیروی ازمنویات حکیمانه رهبر شهید انقلاب جزو نهادهای پیشرو در بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی در کشور بوده و تا کنون این اداره کل با بهره گیری از این فناوری بیش از صد وپنجاه عنوان کتاب و چندین انیمیشن و محتوای چند رسانه ای درباره زندگی شهدا تولید کرده است .

سردار ادیبی با اشاره به اینکه فرآیند پژوهش، نگارش و پیش تولید فیلم سینمایی تیمسار از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است ، افزود: فیلم سینمایی تیمسار به صورت واقع‌گرا (رئال ) در ۱۲۰ دقیقه به زندگی رزمی سرلشکر شهید «ولی‌الله فلاحی» به عنوان نخستین فرمانده نیروی زمینی و رییس ستاد ارتش بعد از انقلاب اسلامی و از فرزندان شهرستان طالقان استان البرز، که نقش مهمی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ایفا کرد؛ می پردازد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت استان البرزو مدیر پروژه فیلم سینمایی تیمسار با تاکید بر بهره گیری از هوش مصنوعی جهت کاستن از زمان و هزینه های تولید آثار سینمایی خاطرنشان کرد: در این اثر سینمایی«فاطمه علی پور» به عنوان کارگردان و متخصص هوش مصنوعی فیلم سینمایی تیمسار و سامان پارسامنش به عنوان نویسنده و تهیه کننده نقش آفرینی خواهند کرد.

شایان ذکر است؛ در حال حاضر، پروژه سینمایی «تیمسار» در مرحله توسعه فنی و آماده‌سازی نهایی پیش از متحرک‌سازی قرار دارد. در این مرحله، طراحی و پردازش شخصیت‌ها، فضاسازی محیط‌ها، بازبینی تصاویر تولیدشده و اصلاحات فنی و بصری سکانس‌ها در حال انجام است تا ضمن ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان اجزای تصویری، زمینه برای ورود به مرحله متحرک‌سازی و جان‌بخشی به شخصیت‌ها و صحنه‌ها فراهم شود.