به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که رسوایی تقلب در آزمون حسابداری مالیاتی این کشور اعتماد مردم به سیستم برگزار کننده مهم ترین تست کشور را متزلزل کرده است.

از سوی دیگر درخواست هایی برای تعویق برگزاری آزمون ورود به دانشگاه ها مطرح شد تا پس از این رسوایی عادلانه بودن آزمون تایید شد. هرچند وزارت آموزش کره جنوبی احتمال به تعویق افتادن آزمونی را که برای موفقیت در جامعه به‌شدت رقابتی کره جنوبی حیاتی تلقی می‌شود، منتفی دانسته است.

«چوی کیوجین» وزیر آموزش کره جنوبی در جلسه استماع پارلمان این کشور گفت وزارتخانه اش تمام عینک های شرکت کنندگان در آزمون را درهر مرحله از تست CSAT بازرسی می کند. البته دستگاه ای هوشمند از جولای سال جاری میلادی به فهرست آیتم های ممنوعه این آزمون اضافه شده اند.

عینک های هوشمند در سراسر جهان نگرانی هایی به وجود آورده اند زیرا می توان از آنها برای عکاسی، فیلمبرداری یا ثبت صوتی اسناد محرمانه یا افراد بدون اطلاعشان استفاده کرد.

اطلاعیه هایی خارج از سالن های امتحانات نصب شده اند که هشدار می دهند اگر فردی در حین تقلب رصد شود، از امتحان محروم و با مجازات روبرو می شود.

در هر آزمون حداقل یک فرد وظیفه نظارت بر دستگاه های هوشمند را دارد. یک خط تلفن ویژه، مراکز برگزارکننده آزمون، دفاتر آموزش‌وپرورش مناطق و اتاق کنترل وزارتخانه را به یکدیگر متصل خواهد کرد تا مواردی که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در محل دشوار است، بررسی شوند.

نتایج آزمون هر فردی که هنگام برگزاری امتحانات، دستگاه هوشمندی به همراه داشته باشد یا از آن استفاده کند، باطل خواهد شد و او از شرکت در آزمون سال بعد نیز محروم خواهد شد. همچنین چوی اعلام کرد وزارتخانه اش با پارلمان همکاری می کند تا این ممنوعیت از یک سال به 3تا 10 سال افزایش یابد. همچنین ممکن است متخلفان به اتهام اخلال در انجام وظایف رسمی به پلیس معرفی شوند.