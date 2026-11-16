به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با تأکید بر نقش راهبردی شهرهای جدید در نظام توسعه شهری کشور، اظهار کرد: شهرهای جدید امروز فراتر از الگوهای صرفاً مسکن‌محور، به‌عنوان کانون‌های جدید جمعیتی، اقتصادی و خدماتی، نقش مهمی در تحقق توسعه متوازن سرزمینی و پاسخگویی به نیازهای سکونتی کشور ایفا می‌کنند.

وی با تشریح رویکرد شهرهای جدید در نظام توسعه شهری، بیان کرد: رویکرد شرکت عمران شهرهای جدید، توسعه همه‌جانبه این شهرها با تأکید بر تأمین هم‌زمان مسکن، تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت خدمات شهری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پایداری شهرهای جدید در گرو ایجاد بسترهای مناسب برای زندگی باکیفیت و شکل‌گیری جوامع پویا و برخوردار از امکانات مطلوب است.

براساس اعلام شرکت عمران شهرهای جدید، ملکی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرهای جدید، گفت: جذب سرمایه‌گذاران، توسعه مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای می‌تواند ضمن تسریع در اجرای پروژه‌ها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش جذابیت سکونت در این شهرها شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما صرفاً ساخت شهر نیست، بلکه ایجاد محیطی مناسب برای زندگی باکیفیت، فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری آینده‌ای پایدار برای نسل‌های پیش‌رو است.