به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در دست اجراست که منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه‌ها از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تاکنون نزدیک به ۹۲ همت منابع مالی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، افزود: از این میزان، ۵۲ همت در دولت چهاردهم تأمین و با همراهی شبکه بانکی و مشارکت متقاضیان به پروژه‌ها تزریق شده است.

براساس اعلام شرکت عمران شهرهای جدید، ملکی با اشاره به تأثیر تأمین منابع مالی بر روند پیشرفت پروژه‌ها تصریح کرد: با مشارکت مناسب مردم و همکاری مجموعه بانک‌ها، توانسته‌ایم میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را به ۴۳ درصد برسانیم که این موضوع نشان‌دهنده تداوم روند اجرایی پروژه‌ها و حرکت آن‌ها به سمت تکمیل و بهره‌برداری است.