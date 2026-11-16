به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان‌ها فراهم کرده است.

وی گفت: در کردستان از میان ۷ پروژه تعریف‌شده، تاکنون اعتبار ۲ پروژه آن به‌طور کامل تأمین شده و ۵ پروژه دیگر همچنان نیازمند همراهی صاحبان مشاغل است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵، اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۲ پروژه شامل تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره و تکمیل و تجهیز اردوگاه‌های مجرمین مواد مخدر و کادر درمانی کامیاران به‌طور کامل تأمین شده است.

وی افزود: برای اجرای پروژه فاضلاب دیواندره ۵۰۰ میلیارد ریال و برای تکمیل و تجهیز اردوگاه‌های کامیاران ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود که منابع مورد نیاز هر دو طرح تأمین شده است.

۵ پروژه عمرانی در انتظار تأمین اعتبار

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به وضعیت سایر طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه بیان کرد: از مجموع ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای هفت پروژه، تاکنون ۶۶۲۰ میلیارد ریال مربوط به پنج پروژه باقی‌مانده تأمین نشده و این طرح‌ها در انتظار مشارکت مؤدیان هستند.

فعله‌گری پروژه‌های باقی‌مانده را شامل تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور در مسیر میاندوآب ـ کرمانشاه، احداث مجتمع فرهنگی و هنری سنندج، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق عنوان کرد.

۳۰ آبان آخرین فرصت مشارکت مؤدیان

وی با تأکید بر نقش صاحبان مشاغل در پیشبرد طرح‌های عمرانی استان خاطرنشان کرد: مؤدیان مالیاتی تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، مالیات خود را به پروژه‌های باقی‌مانده اختصاص دهند و در تأمین منابع مورد نیاز این طرح‌ها مشارکت کنند.

فعله‌گری یادآور شد: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود نقش داشته باشند و منابع حاصل از پرداخت مالیات در مسیر اجرای پروژه‌های مورد نیاز استان به کار گرفته شود.