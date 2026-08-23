مالیات کردستان در مسیر تأمین اعتبار ۷ پروژه عمرانی و زیرساختی

مصطفی فعله‌گری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار، در استان کردستان در حال اجراست؛ طرحی که بر اساس آن بخشی از مالیات پرداختی مؤدیان می‌تواند به پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اختصاص یابد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان، با اشاره به اجرای این طرح بیان کرد: نشان‌دار کردن مالیات با هدف تقویت اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز استان اجرا می‌شود.

وی افزود: مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعریف‌شده و اولویت‌دار انتخاب کنند و به شکل ملموس در جریان آثار پرداخت مالیات خود در توسعه استان قرار گیرند.

۷ پروژه کردستان در فهرست طرح نشان‌دار کردن مالیات

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه ۷ پروژه برای استفاده از ظرفیت این طرح در استان تعیین شده است، گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های آموزش عالی، فرهنگ و هنر، آبرسانی، فاضلاب، راه و زیرساخت‌های اجتماعی تعریف شده و مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای آنها به بیش از ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال می‌رسد.

فعله‌گری ادامه داد: احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال، احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در سنندج با اعتبار ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ‌ویس با اعتبار یک هزار میلیارد ریال و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، چهار پروژه این فهرست هستند.

وی اضافه کرد: بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق با اعتبار ۹۶۰ میلیارد ریال، کریدور بزرگراهی غرب کشور در مسیر میاندوآب ـ کرمانشاه با اعتبار ۸۱۰ میلیارد ریال و احداث، تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه‌های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب این طرح قرار گرفته‌اند.

پیوند پرداخت مالیات با توسعه استان

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: مالیات پرداختی مؤدیان یکی از منابع مهم تأمین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌هاست و طرح نشان‌دار کردن مالیات این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان علاوه بر انجام تکلیف قانونی خود، در انتخاب پروژه‌های مورد نیاز جامعه و تأمین مالی آنها نیز مشارکت داشته باشند.

فعله‌گری با اشاره به نزدیک شدن موعد ارسال اطلاعات مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: مؤدیان مشمول این تبصره می‌توانند در شهریورماه فرآیند مربوط را انجام دهند و از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای مشارکت در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات صرفاً یک سازوکار مالی نیست، بلکه می‌تواند به ارتقای فرهنگ مالیاتی، افزایش شفافیت، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پرداخت مالیات و روند توسعه و آبادانی کردستان کمک کند.