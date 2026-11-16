به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه مدیران موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اهالی رسانه، صبح دوشنبه ۲۵ آبان با حضور تعدادی از مدیران این موسسه برگزار شد.

معرفی مدل‌های نوین تأمین مالی و طرح توکن‌سازی آثار هنری

در ابتدای نشست، محمد وجدانی مدیر برنامه‌ریزی و راهبردی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، از راهکارهای نوآورانه این موسسه برای عبور از چالش‌های اقتصادی حوزه فرهنگ خبر داد و با اشاره به پروژه‌های پیشران موسسه، از تسهیلات اعتباری بدون نیاز به سپرده‌گذاری یا ضمانت‌های سنتی سخن گفت.

وی از راه‌اندازی «صندوق نیکوکاری همیار فرهنگ و هنر» با همکاری گروه مالی آشنا یاد کرد و آن را مدلی میانه و نوآورانه دانست که برخلاف مدل‌های صرفاً وقف‌محور، امکان بازگشت سرمایه و کسب سود ماهانه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

وجدانی با اشاره به تلاش موسسه برای ورود به حوزه بازارهای سرمایه، گفت: ما پیگیر ایجاد سازوکاری هستیم که در آن آثار هنری بتوانند به صورت «توکن» در بورس کالا عرضه شوند؛ مشابه کالاهای استراتژیک، این اقدام بستری جدید برای بازارسازی آثار هنری فراهم خواهد کرد.

وی تأکید کرد: هدف موسسه در دوره جدید، گذار از «حمایت سنتی و موردی» به سمت «پلتفرم‌سازی هوشمند» است تا از بروز پدیده‌هایی نظیر شکست بازار در توزیع حمایت‌های دولتی جلوگیری شود.

رونمایی از ۲ خدمت بانکی برای جامعه هنری؛ آثار هنری ضامن دریافت تسهیلات شدند

محسن زارع مدیر پروژه شناسنامه آثار هنری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در این نشست، با اشاره به نهایی شدن و اجرایی شدن ۲ خدمت بانکی جدید با همکاری بانک‌های صادرات و کارآفرین، جزئیات بهره‌مندی جامعه هنری از این تسهیلات را تشریح کرد و گفت: هر ۲ خدمت مبتنی بر شناسنامه اصالت آثار هنری است که با تلاش‌های سیدصادق پژمان و همکاری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر شکل اجرایی به خود گرفته و اکنون کاملاً در دسترس عموم قرار دارد. در مورد نخستین خدمت که با همکاری بانک صادرات عملیاتی شده‌است، سامانه «ست» (سامانه توثیق دارایی‌های بانک صادرات) که پیش‌تر دارایی‌هایی نظیر سهام، بیمه، طلا و بورس کالا را پوشش می‌داد، اکنون با پیگیری‌های صورت‌گرفته، آثار هنری را نیز به عنوان دارایی قابل توصیف پذیرفته است. هنرمندان و خریداران آثار که متقاضی دریافت وام از بانک صادرات هستند، در مرحله معرفی ضامن می‌توانند دارایی ثبت‌شده خود در سامانه «ست» را به عنوان ضمانت تسهیلات معرفی کنند.

به گفته وی، این سامانه هم‌اکنون به صورت کامل فعال است و نمونه عینی آن در قالب اثر نصب‌شده روی دیوار انجام شده که خریدار آن با قرار دادن اثر در رهن بانک و با عاملیت موسسه کمک به توسعه هنر، از این تسهیلات تا سقف حدود ۲۰ میلیارد ریال استفاده کرده و هم‌اکنون با نگارخانه‌ها نیز برای این منظور تفاهم‌نامه منعقد شده است و همچنان ادامه دارد.

زارع عنوان کرد: دومین خدمت معرفی‌شده مربوط به ارائه تسهیلات به پشتوانه آثار هنری برای خود هنرمندان است؛ به این صورت که هنرمندانی که تمایلی به فروش آثار خود ندارند، می‌توانند درخواست خود را به موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ارائه دهند تا پس از طی مراحل اصالت‌سنجی و کارشناسی، با قرار گرفتن اثر در رهن، از خط اعتباری در نظر گرفته‌شده توسط بانک کارآفرین وام دریافت کنند.

وی در ادامه از حاضران در جلسه درخواست کرد که با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه هنری از این خدمات فراهم شود.

از توثیق آثار هنری در سامانه «ست» تا دریافت تسهیلات به پشتوانه اثر

سیدامیر طباطبایی مدیر پروژه طرح‌های اقتصادی و تامین مالی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز در تشریح جزئیات ۲ محصول و خدمت جدید بانکی که با همکاری بانک‌های عامل صادرات و کارآفرین رونمایی شده و اقدامات اجرایی آن‌ها به اتمام رسیده است، گفت: هر ۲ خدمت ارائه‌شده بر پایه شناسنامه اصالت آثار هنری شکل گرفته که با تلاش‌های دکتر زحمت به انجام رسیده است و اکنون این خدمات کاملاً در دسترس عموم قرار دارد. در توضیح سامانه «ست» (سامانه توثیق دارایی‌های بانک صادرات) باید توضیح دهم که پیش‌تر دارایی‌هایی نظیر سهام، بیمه، سپرده بانکی، بسته الماس، طلا و بورس کالا که ارزش‌گذاری مشخصی داشتند در این سامانه قرار داشتند اما با تلاش‌ها و پیگیری‌های موسسه و سیدصادق پژمان و موافقت‌های صورت‌گرفته، موضوع آثار هنری نیز به عنوان دارایی قابل توصیف به این سامانه افزوده شد.

وی تصریح کرد: با این امکان، متقاضیان وام از بانک صادرات (چه بر اساس گردش مالی و چه طرح‌های بانکی) که طبق روال معمول به معرفی ۲ ضامن یا در شرایط خاص یک ضامن نیاز دارند، می‌توانند با معرفی دارایی ثبت‌شده خود در سامانه «ست»، فرآیند ضمانت تسهیلات را تغییر دهند.

طباطبایی با اشاره به نحوه کارکرد این سامانه بیان کرد: متقاضیان با ورود به سامانه «ست» با شماره موبایل خود می‌توانند دارایی‌های خود را مشاهده کنند که اکنون آثار هنری نیز به عنوان یکی از این دارایی‌ها اضافه شده است. این اقدام با همکاری اساتید و از طریق شعبه به مرحله نهایی رسیده و تسهیلات آن پرداخت شده است. تا کنون چیزی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از این محصول توسط خریداران استفاده شده است.

وی در ادامه به معرفی دومین محصول پرداخت و گفت: محصول دیگر مربوط به ارائه تسهیلات به پشتوانه آثار هنری است؛ یعنی هنرمندانی که به هر دلیلی تمایلی به فروش آثار خود ندارند، می‌توانند درخواست خود را به موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ارائه دهند تا پس از طی مراحل اصالت‌سنجی و کارشناسی‌های مرتبط و با در رهن قرار گرفتن اثر، تا سقف مشخصی از طریق اعتباری که بانک کارآفرین برای موسسه در نظر گرفته است، وام و تسهیلات دریافت کنند.

مدیر پروژه‌های اقتصادی و تأمین مالی مؤسسه در پایان گفت: زحمات زیادی برای راه‌اندازی این خدمات کشیده شده و بخشی از طرح‌های دیگر نیز در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. از حاضران و فعالان فرهنگی و هنری درخواست می‌کنم تا اطلاعات این خدمات را به‌گونه‌ای گسترده در اختیار هنرمندان و نیازمندان واقعی قرار دهند تا جامعه هنری بتواند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود.

تغییر دوره‌ای شوراهای قیمت‌گذاری آثار هنری و اصالت‌سنجی

در بخش دیگری از نشست، زارع در پاسخ به پرسشی با تاکید بر اینکه وثیقه‌گذاری برای اولین بار در تاریخ فرهنگ و هنر ایران صورت می‌گیرد، گفت: همیشه بانک‌ها و مراکز اقتصادی به فرهنگ و هنر کمک کرده‌اند اما وقتی صحبت از وثیقه‌گذاری می‌شود، بحثی یونیک است و زمان حمایت، موسسه به کمک آمده تا هنرمندان هویت فرهنگی هنری پیدا کنند، چراکه همیشه ماشین، طلا یا خانه به عنوان وثیقه استفاده می‌شد اما الان اثر هنری به عنوان وثیقه نیز قرار می‌گیرد و اتفاق خوبی برای هنرمندان خواهد افتاد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه معیار حضور هنرمندان در سامانه موسسه چیست، بیان کرد: هر اثر هنری که تولید می‌شود هنرمند ادعا دارد آن را تولید کرده است و ما نیز اجازه می‌دهیم اثر را ثبت کند. یک بخش این است که ما اثر را بررسی می‌کنیم چراکه هر هنرمندی قابل احترام و ارزش است و اگر اثر مورد تایید باشد، مورد قبول خواهد بود. سپس در سامانه «ست» اطلاعات را بارگذاری می‌کند تا قیمت‌گذاری شود و بتواند در طرح وثیقه بانکی قرار بگیرد.

طباطبایی نیز در این مورد گفت: هر کسی که شناسنامه اثر داشته باشد نمی‌تواند از وثیقه‌گذاری بانکی استفاده کند بلکه باید تسهیلاتی داخل بانک داشته باشد و اثر به عنوان ضامن عمل می‌کند تا مثلا هفتاد درصد وثیقه بگیرد.

زارع در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اعلام اسامی هنرمندانی که کار اصالت‌سنجی و قیمت‌گذاری آثار هنری را انجام می‌دهند، گفت: برای این کار، شوراهایی داریم که برخی سوءتفاهم‌ها پیش نیاید. در این شوراها که اعضای آنها، اتفاقاً به صورت دوره‌ای تغییر می‌کنند، مجبوریم از افراد مختلفی برای هر رشته استفاده کنیم و برای هر گرایش نیز همین‌طور. در هر صورت ما از اساتید هر حوزه هنری، برای بحث اصالت‌سنجی و قیمت‌گذاری آثار بهره می‌گیریم.