آیین رونمایی از شناسنامه آثار هنری برگزار شد ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در آیینی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل بانک صادرات ایران، از نخستین «شناسنامه آثار هنری» کشور رونمایی شد. این اقدام نوآورانه که با همکاری بانک صادرات ایران و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر انجام گرفت، امکان ارزشگذاری و توثیق رسمی آثار هنری را برای نخستین بار در نظام بانکی کشور فراهم کرده است.
در این مراسم که در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن سیفی مدیرعامل و یاسر مرادی عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و اصحاب رسانه حضور داشتند. در این رویداد ضمن امضای تفاهمنامه همکاری مشترک، از نخستین شناسنامه آثار هنری بهعنوان ورقه بهادار قابل توثیق در سامانه «ست» بانک صادرات ایران رونمایی شد.
هنر، روح تمدن ایرانی است
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آیین با اشاره به جایگاه هنر در هویت ملی گفت: همانطور که هر انسان دارای کالبد و روح است، ملتها نیز چنیناند. ممکن است در کالبدها شباهتهایی میان ملتها وجود داشته باشد، اما تفاوت اصلی در روح آنهاست و تمایز تمدنها نیز در همین روح معنا مییابد. بخش همیشگی تمدن ایرانی، روح هنری آن است.
وی افزود: تمدن ایرانی یکی از معدود تمدنهایی است که در طول تاریخ پیوستگی خود را حفظ کرده و راز ماندگاری آن، حضور پررنگ روح هنری در کالبد جامعه ایرانی است. تا زمانی که این روح زنده و باطراوت بماند، کالبد جامعه نیز پرنشاط خواهد بود.
صالحی با تأکید بر اینکه توسعه ایران بدون توجه به فرهنگ و هنر ممکن نیست، اظهار کرد: مسئله هنر تنها دغدغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، بلکه موضوعی ملی است و همه بخشها از اقتصاد و اجتماع گرفته تا امنیت و سیاست در قبال آن مسئولیت دارند.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای اقتصادی هنرمندان گفت: یکی از چالشهای جدی، تثبیت مالکیت معنوی آثار و تعیین مبنای مشخص برای ارزشگذاری آنهاست. شناسنامه آثار هنری، اقدامی مهم در جهت شفافسازی مالکیت، جلوگیری از جعل و تقویت اقتصاد هنر به شمار میرود.
صالحی با اشاره به همکاری وزارت فرهنگ و بانک صادرات ایران افزود: در این طرح، آثار هنری پس از ثبت و ارزشگذاری رسمی، میتوانند بهعنوان دارایی مالی قابل توثیق مورد استفاده قرار گیرند. این اقدام، گامی مؤثر در پیوند میان فرهنگ و اقتصاد و فرصتی برای بهرهمندی هنرمندان از نظام بانکی کشور است.
بانک صادرات ایران؛ پیشرو در پیوند اقتصاد و هنر
محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز رونمایی از شناسنامه آثار هنری را «آغاز فصلی تازه در پیوند اقتصاد و فرهنگ» دانست و گفت: این رویداد نماد همافزایی دو حوزه اقتصاد و هنر است. هر چه این تعامل عمیقتر شود، نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور نیز تقویت میشود.
وی افزود: بانک صادرات ایران بهعنوان یکی از قدیمیترین و مردمیترین نهادهای اقتصادی کشور، طی بیش از ۷ دهه فعالیت پرافتخار خود، همواره در کنار جامعه فرهنگی و هنری بوده است. اکنون با طراحی و راهاندازی سامانه «ست»، گامی نو در مسیر تأمین مالی مبتنی بر داراییهای غیرنقدی از جمله آثار هنری برداشتهایم.
سیفی با اشاره به مزایای سامانه ست گفت: در این سامانه داراییهایی که پیشتر امکان وثیقهگذاری نداشتند، از جمله آثار هنری، قابلیت ارزشگذاری و توثیق یافتهاند. با این روش، هنرمندان میتوانند از آثار خود بهعنوان دارایی رسمی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند؛ اقدامی که نه تنها به حفظ و تقویت ارزش آثار فرهنگی کمک میکند بلکه به توسعه عدالت مالی نیز یاری میرساند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور، پذیرش آثار هنری بهعنوان وثیقه را عملیاتی کرده است. این طرح، پلی میان بانکداری نوین و اقتصاد فرهنگ میسازد و پاسخی واقعی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه هنری یعنی تأمین مالی پایدار است.
شناسنامه آثار هنری؛ ورقه بهادار با ویژگیهای امنیتی
در پایان این مراسم، از «شناسنامه آثار هنری» بهعنوان ورقه بهادار دارای مؤلفههای امنیتی ویژه رونمایی شد. این شناسنامه که توسط هنرمندان طراحی شده، شامل نقوش برگرفته از قالی ایرانی، تذهیب و نگارگری سنتی، طرحهای کاشیکاری مسجد شیخ لطفالله و مسجد امام اصفهان، واترمارک، کد QR و مهر برجسته اثر است.
در این مراسم همچنین ابراهیم حقیقی، طراح و گرافیست برجسته کشور و سید عبدالمجید شریفزاده، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش هنرهای سنتی و همچنین سید صادق پژمان، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در سخنانی به تشریح ویژگیهای طراحی این شناسنامه و مجموعه اقدامات انجام شده برای طراحی و استفاده از ظرفیت هنرمندان کشور و هماهنگی برای تحقق اهداف این حرکت بزرگ پرداختند.
شناسنامه آثار هنری پس از طی فرآیند ارزشگذاری صادر میشود و از این پس، در سامانه «ست» بانک صادرات ایران بهعنوان وثیقه معتبر برای تأمین مالی قابل استفاده خواهد بود.
