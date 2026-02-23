آثار هنری وارد نظام وثیقه بانکی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، سیدصادق پژمان مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، از فراهم شدن امکان ثبت آثار هنری دارای شناسنامه اصالت اثر به عنوان وثیقه در سامانه «ست» بانک صادرات ایران خبر داد و گفت: در چارچوب آئیننامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با پیگیریهای تخصصی موسسه، امکان توثیق آثار هنری در بخش فرهنگ و هنر سامانه «ست» فراهم شده است.
وی افزود: بر این اساس، هنرمندان و مالکان آثاری که دارای شناسنامه اصالت اثر هستند، میتوانند آثار خود را در این سامانه ثبت کرده و از آن به عنوان وثیقه برای انجام امور بانکی و دریافت خدمات مالی استفاده کنند. این اقدام امکان بهرهبرداری از آثار هنری به عنوان دارایی قابل توثیق در فرآیندهای تأمین مالی را فراهم کرده است و زمینه استفاده از ظرفیت داراییهای نامشهود در نظام مالی کشور را ایجاد کرده است.
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به همزمانی این اقدام با رونمایی از شناسنامه اصالت اثر اظهار کرد: دریافت تأییدیههای لازم برای پذیرش آثار هنری به عنوان وثیقه در بانک صادرات ایران، همزمان با رونمایی از شناسنامه اصالت اثر توسط موسسه انجام شد که این موضوع نقش مهمی در ایجاد زیرساخت لازم برای ورود آثار هنری به نظام رسمی توثیق داراییها و تامین مالی برای زیست بوم اقتصاد هنر داشته است.
پژمان با تأکید بر نقش بانک صادرات ایران در این حوزه تصریح کرد: بانک صادرات ایران در حوزه توثیق داراییها و استفاده از سامانه «ست» در زمره بانکهای پیشگام قرار دارد و همکاری این بانک در ایجاد توثیق آثار هنری گامی موثر در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در حوزه فرهنگ و هنر محسوب میشود. همچنین بر اساس تعاملات و هماهنگیهای انجامشده میان این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامهریزی شده است سامانه «ست» به عنوان یک سامانه ملی توسعه یابد تا تمامی بانکها بتوانند فرآیندهای مربوط به توثیق وثایق و ارائه خدمات مبتنی بر وثیقه را از طریق این بستر انجام دهند.
وی در پایان عنوان کرد: فراهم شدن امکان توثیق آثار هنری دارای شناسنامه اصالت اثر، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن آثار هنری به عنوان دارایی مالی معتبر و تسهیل دسترسی هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر به خدمات مالی و بانکی محسوب میشود.
اهالی فرهنگ و هنر میتوانند با ثبت آثار خود در وبسایت www.esalatasar.ir، نسبت به دریافت شناسنامه اصالت اثر هنری اقدام کنند. سپس با بارگذاری این شناسنامه در سامانه «ست» https://set.bsi.ir/auth/login?redirect=/panel ، امکان بهرهمندی از خدمات مالی بانک صادرات ایران برای آنان فراهم میشود.
